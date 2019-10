Vidal: "Queremos ser el gobierno del trabajo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, sostuvo hoy que "así como hemos sido el gobierno de las obras que esperaron muchas décadas y el gobierno que enfrentó mafias que nadie había enfrentado nunca, ahora queremos ser el gobierno del trabajo", al ser entrevistada por una radio de Bahía Blanca. "En esta elección no hay segunda vuelta para gobernador ni para intendente así que (la elección del 27 de octubre) es muy importante porque es la última oportunidad para elegir en la provincia intendente y gobernador", expresó. Tras los resultados de las PASO, la gobernadora dijo que "yo creo en cada vecino de esta provincia, creo en lo que hicimos juntos y fueron muchas cosas porque ésto no lo hizo una gobernadora, un presidente, un intendente, ésto fue un trabajo de equipo". En diálogo con radio La Brújula hizo además referencia a las obras que se llevaron adelante en la región, como la planta depuradora de ABSA, la guardia en el Hospital Penna y la obra en la ruta de Circunvalación, ruta 33 y 51 entre otras. Al ser consultada sobre la situación económica, dijo que "es difícil valorar muchas veces estas obras o peleas que se dieron cuando aprieta el zapato, lo entiendo porque vengo de una familia de clase media; lamentablemente ésta no es esta la primera vez que en la Argentina ésto sucede". Vidal además agregó que "cada inversión nueva que viene a la provincia es trabajo" al comentar sobre el proyecto de Amazon de radicarse en la zona, los parques eólicos, el puerto, el Polo Petroquímico. "Estoy convencida de lo que viene ahora es el empleo y el alivio de llegar a fin de mes", expresó en la entrevista. Sobre los planes en la provincia en materia laboral, Vidal dijo que cuentan con tres propuestas concretas: "la primera es un plan para alcanzar el empleo en 100.000 jóvenes que buscan su trabajo por primera vez y lo que proponemos es un subsidio al salario para todas las pequeñas empresas que los tomen". También expresó que la segunda propuesta "tiene que ver con polos productivos, seis en la provincia y uno en Bahía, vinculado a la industria del conocimiento y a la petroquímica" "Y la tercera tiene que ver con que el Banco Provincia crezca aún más apoyando al sector productivo, hoy estamos descontando cheques a las pymes al 29%, menos de la mitad de lo que cobra el sector privado", expresó.