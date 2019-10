Vidal renovó críticas a Kicillof por sus comentarios sobre la droga: "Estigmatiza la pobreza"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, renovó esta noche sus críticas al candidato para la primera magistratura provincial del Frente de Todos (FdT), Axel Kicillof, y dijo que vincular la pobreza con la venta de droga es "no conocer la realidad de estos barrios" y "estigmatizar" a esos sectores. "Después de haber recorrido la provincia puedo asegurar que las personas que están en situación de pobreza no son narcotraficantes", dijo Vidal, al apuntar que "los narcotraficantes ponen de rehén a los que menos tienen, exigiéndoles que escondan su droga y mezclando a sus familias, convirtiéndose en prestamistas frente a la ausencia del Estado". En ese sentido, la mandataria alertó que "el narco ocupa el lugar que el Estado no ocupa, y es ese narco al que tenemos que sacar de los barrios". En declaraciones al canal TN, Vidal sostuvo que expresarse en los términos en los que lo hizo Kicillof implica "no conocer la realidad de estos barrios y estigmatizar a la pobreza". El postulante del kirchnerismo había advertido ayer que "con la pérdida de empleo hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo".