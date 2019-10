Vidal, sobre su relación con Macri: "A mi vínculo personal con Mauricio no lo cambia ningún cargo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró hoy que tiene un "vínculo personal" con el presidente Mauricio Macri que "no lo cambia ningún cargo", al destacar que se trata de una relación que tampoco "cambió por la elección" del 11 de agosto. "Hace muchos años que nos conocemos y nos tenemos afecto, y eso no va a cambiar más allá de la política, los cargos y qué lugar le toque ocupar a cada uno, y no cambió por la elección", expresó Vidal sobre su interacción con el mandatario, de quien fue vicejefa de gobierno porteño con Macri. En ese sentido, afirmó que tiene un "vínculo personal con Mauricio que no lo cambia ningún cargo". En declaraciones al canal TN, Vidal aclaró que, sin embargo, ambos tienen hoy "roles distintos". "Mi rol como gobernadora es estar cerca de los bonaerenses, defenderlos y decirles por qué quiero que sigamos juntos en los próximos 4 años", añadió sobre la campaña para las elecciones del domingo 27.