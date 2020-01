Villa San Carlos espera la autorización de la AFA para incorporar a la jugadora trans Mara Gómez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Club Atlético Villa San Carlos, que el lunes anunció la incorporación de Mara Gómez al equipo como la primera futbolista trans del Torneo Femenino, aclaró hoy que la jugadora todavía no está inscripta ya que faltan presentar los papeles correspondientes en la AFA y la autorización de la entidad.



Mara Gómez, de 22 años y que hace cuatro logró cambiar su identidad de género en el DNI, fue presentada en las redes sociales de Villa San Carlos junto a Ludmila Angeli como los dos refuerzos del club de Berisso (último en la tabla de posiciones y muy complicado en zona de descenso) para cuando se reanude la Liga. La foto y la historia de Mara Gómez no tardó en viralizarse.



Por eso, Villa San Carlos emitió esta tarde un comunicado, a la espera de que la AFA acepte la condición de Mara y le permita ser fichada.



"Si bien la futbolista fue oficializada como refuerzo en las redes sociales del club, aún restan presentar los papeles correspondientes en la Asociación del Fútbol Argentino. Esto mismo se irá llevando a cabo en los próximos días para poder ficharla oficialmente cuando comience el período de inscripción (del 15 al 20 de marzo)", indicó el club.



Además, en el comunicado, Villa San Carlos aclaró que "Mara no firmará ningún contrato con la institución, sólo se incorporará como jugadora. Actualmente, el club tiene ocho jugadoras profesionales debido a la gestión de Claudio 'Chiqui' Tapia en el fútbol femenino".



"Villa San Carlos repudia todos los comentarios en redes sociales en contra de la inclusión de Mara Gómez en el fútbol femenino profesional. Por el momento no se brindarán más notas hasta tanto no se tenga una respuesta de la AFA", concluyó el mensaje.