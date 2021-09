Viñateros se oponen a la automatización de compuertas para riego 

Mientras la crisis hídrica sigue generando debate en la provincia, desde la Federación de Viñateros criticaron algunas de las más recientes propuestas que surgieron. Se trata de algunas medidas que investigadores habían agregado a la mesa, que apuntan a regular el uso.

A través de un comunicado desde la institución, los viñateros apuntaron contra un proyecto que busca automatizar las compuertas de canales de la provincia y sobre otro tema que se discutió: una tarifa plana para uso de agua subterránea. El primero está más avanzado y hasta podría estar cerca de conseguir financiamiento. En el segundo caso no tanto, pero aun así preocupa a los viñateros.

Según dijo Eduardo Garcés a Diario Huarpe, decidieron mostrar su postura frente a las dos posibilidades antes de que haya más avances como una forma "abrir paraguas" ante las "informaciones cruzadas" que asegura que se han escuchado. El productor es uno de los que más ha abogado por reforzar el riego invernal, no bajar los coeficientes de entrega de agua y también realizar más pozos en la provincia, incluso antes de que llegara el invierno 2021, cuando las mínimas nevadas confirmaron que la crisis iba a recrudecerse.

Justamente es el presidente de la Federación quien firma el comunicado donde exigen "mantener la gratuidad del agua, según establece el código de Aguas de la Provincia". Según Garcés hubo voces desde institutos que pedían por el pago de la tarifa unificada para uso de perforaciones, pero que esta medida no solo sería una dificultad para los productores sino que, sobre todo, no está dentro de lo legal. "Para el uso de agua subterránea hay que pagar un derecho de perforación", aseguró, y dijo que en caso de querer sumar una tarifa más deberían subsidiar el consumo eléctrico.

El empresario apuntó también contra la automatización de canales, una medida que según sus defensores permitirá una distribución más justa y controlada de la cantidad de agua en la provincia, que ahora se hace de manera manual con la misma infraestructura que hace décadas. El proyecto fue recibido con buenos ojos en Hidráulica y fuente oficiales no descartaron que puedan tramitar un préstamo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para poder modernizar la red de canales.

Oscar Dollïng, uno de los impulsores, explicó a DIARIO HUARPE que se trata de una metodología ensayada en el mundo, que permitirá distribuir agua sabiendo cuánto va a cada sector, incluso teniendo en cuenta qué tipo de cultivos hay en cada zona, haciendo un uso más sustentable. Si bien se trata de una gran inversión, los técnicos aseguraron que midiendo cuánta agua va a cada sector del sistema de canales también se puede controlar las zonas donde hay pérdidas de forma inmediata. Una de las grandes ventajas que permitiría la automatización, es que los movimientos de compuerta se haría con precisión y a distancia, haciendo que los productores en todo el ramal reciban las cantidades adecuadas sin problemas como desbordes, que se dan en la actualidad.

Pero para los viñateros esto no funcionaria así. En el comunicado dijeron no compartir la entrega de agua por volúmenes, ya que la ley actual habla de distribución igualitaria entre regantes. Además dijeron que el monitoreo y automatización no sería "apropiado ni conveniente" por problemas de "vandalismo e inseguridad" en las zonas donde están ahora las compuertas. Sobre el posible ahorro del 40% que plantean los ingenieros que podría generar, los viñateros lo calificaron de "incongruente".

Nuevamente, los productores solicitaron "mejoras en el sistema de utilización del agua y ayudas concretas para no seguir perdiendo hectáreas de cultivo".