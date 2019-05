Violento choque de un patrullero con un auto particular

En la intersección de calles Tucumán y Santa Fe se produjo el violento impacto entre el patrullero 1-50 de la Comisaría 1° de Capital y un auto particular.

El patrullero al parecer se desplazaba de este a oeste por calle Santa Fe con las sirenas y balizas porque se dirigía a otro siniestro vial y en la intersección de calle Tucumán, fue impactado de manera violenta por un auto particular que no se detuvo porque no escuchó la sirena del patrullero.

El móvil policial había sido requerido para un accidente de tránsito ocurrido en avenida Ignacio de la Roza y Catamarca donde una mujer fue víctima.

El móvil policial es un híbrido marca Toyota Prius que era conducido por el agente Oscar Luna, en compañía de otro agente, Raúl Salinas, ambos de Comisaría 1° según confirmaron las fuentes consultadas.

El otro vehículo involucrado es un Peugeot 308 que circulaba de norte a sur y su conductor era Hugo Chaves de 53 años domiciliado en Rawson.

Este conductor no fue hospitalizado, pero los uniformados si debieron ser trasladados al hospital Rawson donde permanecen en observaciones.

El impacto del auto particular fue justo en la puerta del lado del acompañante, del patrullero y por ello uno de los agentes resultó con golpes y contusiones, afirmaron en la policía.

Datos del auto

Como institución pública, la policía asumió uno de los mayores compromisos a la hora de proyectar acciones tendientes a la protección del medio ambiente. Es por ello que la denominada Policía Ecológica contará con cinco nuevos Toyota Prius, y es la primera policía del país en contar con este tipo de vehículos amigados con el medio ambiente. Actualmente un auto de estas características cuesta $1.500.000 sin el equipamiento policial.

¿Cómo funciona un auto híbrido?

Es impulsado por la energía que le proveen sus dos motores, uno naftero y otro eléctrico, a diferencia de los vehículos convencionales que funcionan con combustión interna. De esta manera combina la potencia otorgada por un motor naftero convencional con la de un motor/generador eléctrico, adaptándose a cualquier condición de manejo.

Este sistema tiene importantes beneficios, por ejemplo, maximiza la eficiencia del combustible. Un tanque permite recorrer casi el doble de distancia con un consumo promedio de 4 litros cada 100 km, alcanzando hasta 1075 km de autonomía en uso combinado de ciudad y ruta, con solo 43 litros.

Este tipo de vehículos, además, posee bajo nivel de emisiones de gases, no sólo por su funcionamiento en modo eléctrico o combinado, sino también por la tecnología de última generación aplicada en el motor de combustión que disminuye la liberación de gases contaminantes. Su batería no necesita enchufarse, porque se auto recarga.