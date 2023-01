El 2023 comenzó con todo para los twitteros. Los memes, videos y publicaciones no caducaron tras el fervor por el campeonato obtenido por la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, las fiestas de fin de año y todo lo mejor que dejó el año pasado. En esta oportunidad, el usuario Johnino decidió subir un remix con los mejores audios sanjuaninos.

El twittero local, quien decidió titular la publicación como “Best Audios Sanjuaninos Ever volumen 5”, hizo un video e incluyó a los virales como “el viento está enojado”, “hace más frío que la ch…” o la madre que se olvidó a su hijo en su casa.

El texto con los mejores audios:

“Me quedé encerrado en un estacionamiento privado, acá en el centro”

“Hace más frío que la ch… acá en Pocito”

“Señorita, mire. Mi hijo va a llegar un poquito tarde porque estaba sacando el auto para afuera. Yo sentí que cerró la puerta atrás y cuando llegué a la escuela para que se baje el pen…. y no estaba en el auto”

“No, para mí no tiene que ir nadie. Ni usted, profe. Con este viento, se le llega a caer un árbol en el auto y no se lo va a pagar nadie. Yo estoy acostado acá y es como que el viento está enojado. De mi parte, yo no voy. El que quiera morir hoy, que vaya”

“Cúrenle la abertura de carne al Messi. Debajo del cachete en la pierna izquierda”