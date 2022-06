Viral: las vacaciones de Messi y Antonela, antes del lujoso semestre que se aproxima

Descansando y aprovechando sus últimos días de vacaciones, Lionel Messi se lució en las redes con Antonela Roccuzzo. La pareja argentina disfruta en la Isla Bonita, desde donde justamente ella compartió una serie de imágenes que se viralizaron de inmediato. Claro, el capitán de la Selección Argentina quiere sacar el máximo provecho a estas últimas horas, entendiendo lo que se viene para él.

En noviembre de este año, Lionel Messi tendrá que disputar con la Selección Argentina el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, antes tendrá varios encuentros más con la Scaloneta. Como si eso fuera poco, debe regresar al París Saint-Germain, donde comienza una nueva temporada, con la competencia de la Ligue 1, la Champions League y la Copa de Francia. Sin dudas, un semestre más que duro.

Las palabras de Messi

Dialogando con TyC Sports, semanas atrás, Messi dijo: "Siempre he querido dar el máximo en cada partido. Después de todo lo que pasó en la época que me mataban en la selección, tenían que comerse muchísimas cosas. Día tras día prendían la TV y oían cosas que no eran ciertas. Después de la Copa América pensé en ello y sabía la felicidad que vivía Argentina en ese momento. Si sigo jugando es por mis hijos y por mi mujer. Cuando en París me silbaron directamente pensé en los nenes por saber qué pensaban".

"No me gustó que lo hicieran porque estaban delante mis hijos. Por suerte no entendían nada, se dan cuenta de lo que pasa pero no por qué. Incluso hoy en la tele o en YouTube miran videos míos antiguos y me gusta. Este año me costó disfrutar del fútbol, pero quiero volver a París para disfrutar. Me siento cómodo ahora defendiendo. Cuando nos sentamos acá en la Selección cada uno sabe cuál es su rol para poder ganar el partido", añadió Lionel.

Luego, Leo Messi aportó: "Me gusta jugar, jugar bien y tener la pelota siempre. Si no se puede, también estoy preparado para salir a la defensa. Esta Selección sabe lo que tiene que hacer con y sin pelota. En lo táctico siempre pensamos en lo ofensivo. Cada vez se ve más que el mantener el arco a cero te da la posibilidad de ganar. El deporte todo se volvió táctico. Tenemos una selección que le puede pelear a cualquiera y le puede ganar a cualquier rival. Esto no significa que seamos los favoritos, pero podemos ganar".