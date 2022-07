Rocio Rodríguez, una mujer de Angaco, se hizo viral en redes sociales tras publicar su enojo por la inflación que hay en Argentina. La mujer, que se mantiene por trabajos particulares de costura, decidió vender su máquina de coser para comprarse una mejor y emprender un pequeño taller textil. Sin embargo, su sueño se frustró por el aumento descomunal que se reflejó en la máquina que quería comprar. DIARIO HUARPE habló con la protagonista de esta historia que finalmente tuvo final feliz.

Inmediatamente, Rodríguez publicó su enojo en Facebook. “Necesitaba con urgencia una Overlok de cuatro hilos nueva para comenzar el emprendimiento. Hoy me levanté y lo primero que hice fue entrar a Mercado Libre para comprarla. Ayer salía $110.000, hoy me dijo el vendedor que subió a $168.000. Cuando se me da por ver el valor de la máquina que yo había vendido se los juro por Dios, que no solo lloraba, sino que la presión me llegó a 17/10 en un rato”, describió la angaquera.

En tan solo días, el producto había aumentado $58.000. Rodríguez no podía comprar su herramienta de trabajo y se había quedado sin su anterior máquina. Aparejado a esto, perdió plata de trabajos que ya tenía pactado para entregar.

Pero el posteo de enojo le cambió la vida. Pues su historia repercutió de tal manera en redes sociales que llegó a miles de personas, a los medios nacionales y aquellas personas que después le ayudaron con una colaboración de dinero. Rodríguez le contó a este medio que ya consiguió la plata y que este viernes compró la máquina que necesitaba para emprender su pequeño taller con su vecina, socia en todo esto. “La semana que viene me llega a mi casa”, dijo.

Rocio vive en Campo de Batalla, localidad de Angaco. En la habitación de su hijo hizo reformas para instalar su taller textil. Ella empezará con la producción de ropa para bebés, mientras que su vecina Susana arrancará con bolsos para mujeres y otras prendas. Los trabajos particulares quedaron atrás.

Viral en redes

La publicación en Facebook obtuvo más de 16.000 compartidas, de 6.000 reacciones y 3.000 comentarios.