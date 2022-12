Virgil van Dijk reveló lo que vivió tras el penal atajado por el Dibu Martínez en el Mundial

El Dibu Martínez se convirtió en héroe hace pocas semanas, pero arruinó la alegría de otros futbolistas. Sin dudas, Argentina vs. Países Bajos fue uno de los partidos más apasionantes y dramáticos de todo el Mundial de Qatar 2022. El mismo se dio en el Estadio Lusail, por los cuartos de final de la Copa del Mundo. Ambos elencos peleaban por un lugar entre los cuatro mejores del certamen.

Sin embargo, no lograron sacarse diferencias en el alargue tras el 2-2 y todo se definió en los penales. Como es de público conocimiento, la enorme figura de Emiliano "Dibu" Martínez salió a la luz, ya que contuvo los dos primeros disparos de los neerlandeses. Claramente eso le dio más vida al elenco argentino en la tanda, que desperdició nada más que uno de los que patearon.

El primero en malograr su remate fue justamente Virgil van Dijk, referente del plantel y posiblemente el mejor defensor del planeta. "No pude dormir durante dos días después de ese partido", fue lo que expresó luego del encuentro, en una entrevista con Viaplay. Después, añadió: "Estás tan cerca, incluso después de ir perdiendo 2-0. Desafortunadamente, fallas un lanzamiento importante".

Triste gracias al Dibu Martínez

"Me duele mucho, tuve una tarde y noche muy dura. Me desconecté del fútbol durante un tiempo y aproveché para estar con la familia. Es lo más importante en la vida", sentenció el defensor central, el que fue titular y disputó todos los minutos de su equipo mientras estaban con vida en el Mundial de Qatar 2022. Claramente aquel encuentro con Dibu Martínez no le hizo nada bien en lo anímico.

Después de tomarse algunos días de descanso, el defensor volvió a Inglaterra para ponerse nuevamente a disposición del DT alemán del Liverpool, Jürgen Klopp. Más allá que no fue convocado para el partido por la cuarta ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra ante Manchester City (cayeron por 3 a 2), regresó en la victoria por 3 a 1 ante Aston Villa, de titular y convirtió un gol. "Era hora de volver a marcar. Era importante volver de esta manera", comentó Virgil van Dijk.