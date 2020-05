Virginia Gallardo fue mamá y presentó a Martina

Bueno , dado a que tengo mucha gente preguntando y eso solo demuestra el respeto y el cariño que me tuvieron SIEMPRE ! SIIIIIIII !!!! VAMOS A SER PADRES con @martorojas !!!! Primera vez que no se bien que decir , solo que nos explota el corazón de AMOR Y FELICIDAD. GRACIAS A TODOS

