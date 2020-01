Virtus Bologna, con argentino Delía, ganó por la Eurocopa de básquetbol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Virtus Bologna, con la participación del argentino Marcos Delía, se impuso hoy a Darussafaka Estambul, de Turquía, por 83-72, en partido válido por la segunda fecha del Top 16 de la Eurocopa de básquetbol, el segundo certamen en importancia en el continente detrás de la Euroliga.



El pivote del seleccionado albiceleste, de 27 años, estuvo en cancha durante apenas 3 minutos, en los cuales apenas capturó un rebote



El ex jugador de Obras Basket y Boca Juniors ensayó un doble al aro, aunque lo falló.



El conjunto italiano, dirigido por el entrenador serbio Sasa Djordjevic, tuvo como principal figura al ex base de Los Angeles Clippers, Milos Teodosic, quien firmó una planilla de 19 tantos y 4 rebotes.



Por la misma zona E, en tanto, el base porteño Andrés 'Toto' Forray convirtió 6 unidades (1-2 en dobles, 1-2 en triples, 1-1 en libres), tomó un rebote y repartió dos asistencias en 21 minutos para Trentino de Italia, que fue vapuleado como local por Partizán, de Serbia, por 83-58.



En uno de los adelantos jugados el martes último, en duelo entre elencos italianos, Venezia, sin puntos en 3m. del base cordobés Ariel Filloy (ex Atenas), le ganó a Brescia, por 68-60.