Virtus Bologna, con argentino Delía, juega en Grecia por la Eurocopa de Básquetbol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Virtus Bologna, de Italia, con el concurso del argentino Marcos Delía, visitará mañana al Promitheas Patras de Grecia, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la zona A de la Eurocopa de Básquetbol, el certamen continental de segundo orden, detrás de la Euroliga.



El conjunto italiano se mantiene invicto en tres presentaciones, producto de sendas victorias sobre Ulm de Alemania (92-79), Maccabi Rishon de Israel (96-77) y Morabanc Andorra (87-72).



El bonaerense Delía, de 27 años e integrante del seleccionado argentino que obtuvo el subcampeonato mundial en China en septiembre pasado, debutó ante el equipo andorrano, marcando 2 puntos y tomando un rebote en los 7 minutos que permaneció en cancha para el conjunto que dirige el DT serbio, Sasha Djordjevic.



Además, Reyer Venezia, con las presencias de Ariel Filloy (ex Atenas de Córdoba) y Bruno Cerella (ex Pueyrredón), será local ante Limoges de Francia, en partido perteneciente a la zona B.



En tanto, por el grupo C, en cotejo programado para el miércoles, otro representante italiano, Trentino, con la presencia del base bonaerense Andrés Forray (ex Banco Provincia), se medirá con el Asseco Arka Gydnia, de Polonia.