Viviani criticó "inoperancia" del gobierno de la Ciudad por conflicto con Ubber y Cabify

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El secretario general del Sindicato de Peones de Taxis (SPT), Jorge Omar Viviani, criticó hoy la "inoperancia" del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por las empresas Uber, Cabify y Beat.



En declaraciones a Télam, el dirigente sindical sostuvo que "la movilización" de esta mañana se debió a que "no se combaten prestaciones que son una competencia totalmente desleal".



Viviani criticó "la inoperancia" del gobierno porteño que "no cumple con el poder de policía", ya que "si bien inspecciona en la vía pública y revisa vehículos, no los sanciona con todo el peso de la ley".



En ese sentido, explicó que por ese motivo continuarán "con el plan de lucha con movilizaciones, hasta que el gobierno porteño tenga la firme voluntad política de erradicar las aplicaciones piratas" que pusieron a la actividad "al borde de la extinción, con la consecuente pérdida de fuentes laborales y el cierre de más de 120 pymes".



Este mediodía los taxistas sindicalizados y las cámaras empresarias de la actividad se concentraron desde las 11 en el cruce de la avenida 9 de Julio y Lavalle y luego marcharon hacia la ex sede del gobierno metropolitano, en Bolívar 1.



La caravana, muy numerosa y haciendo sonar sus bocinas, utilizó la avenida Rivadavia hasta la 9 de Julio y luego tomó la diagonal Roque Saénz Peña hasta Bolívar.



Los choferes argumentaron que la manifestación fue "en defensa de las fuentes de trabajo" y en contra de sus "salarios diezmados" debido a la "competencia desleal" de Uber, Cabify y Beat.