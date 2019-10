Vocera del gobierno chileno llama a reconstruir las confianzas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La ministra secretaria general de Gobierno de Chile, Cecilia Pérez, pidió a los chilenos recuperar las confianzas y el espíritu de unidad para volver a la paz y la tranquilidad del país y convocó a los partidos políticos a un encuentro al que los Partidos Comunista y Socialista y otras fuerzas anticiparon que no irán.



En conferencia de prensa desde el Palacio de La Moneda, la vocera remarcó que el presidente Sebastián Piñera le transmitió que "he oído la voz de los chilenos y, por lo tanto, nosotros tenemos la convicción, de que la sociedad y todos los actores políticos nos pongamos a trabajar por la misma causa que los chilenos nos demandan", y para eso es importante, es fundamental, recuperar las confianzas.



La vocera reconoció que las demandas de las manifestaciones pacíficas son legítimas y afirmó que todos los ministros están trabajando en terreno para llevar tranquilidad a los chilenos.



Sobre la información de que varios partidos políticos no asistirán a la reunión con el presidente, la respuesta de la vocera fue “es lamentable (...) El país nos requiere a todos juntos, nos requiere con unidad, trabajando y acordando en forma responsable lo que los chilenos nos están pidiendo".



Y llamó a que cambien de idea y asistan, "nosotros esperamos que aquellos que han anunciado que no van a sentarse en la mesa, a dialogar democráticamente para poder llevar soluciones a las familias de nuestro país, lo piensen, lo reflexionen, porque hoy día los chilenos nos necesitan a todos".



Sobre el transporte público en Santiago, remarcó que van a reforzar las lineas de metro (subte) que no estén operativas, y así los trabajadores puedan llegar a sus lugares de trabajo y a sus casas.



La ministra anunció que el presidente, Sebastián Piñera, se reunirá esta tarde con los líderes de los partidos políticos para analizar la situación y buscar soluciones a la grave crisis que vive el país. "El desafío es grande, lo hemos atendido, lo hemos escuchado y lo estamos trabajando", aseguró.



La vocera le pidió a todos que trabajen con urgencia "en la misma causa, para que Chile se vuelva a poner de pie".



Por último, cerró la conferencia agradeciendo a los jóvenes voluntarios que hoy están trabajando en estaciones de metro y en las calles para limpiar la ciudad y que todo vuelva a la normalidad.



También tomó la palabra en la conferencia de prensa la intendenta de la Región Metropolitana, Carla Rubilar, quien desde el comienzo de las manifestaciones mantuvo el mensaje más reflexivo y empático con la situación que vive el país y la ciudad de Santiago en particular.



Y les dijo a los manifestantes que "el mensaje no es volver a lo anterior, no falta con reconstruir lo que era (...) El presidente ha sido muy claro ustedes, lo escucharon ayer en un tono diferente, en una forma muy clara y en ese sentido decirles que esto no es volver atrás a la normalidad, lo decimos para decir que vamos a reconstruir nuestra infraestructura a la normalidad, pero entendemos que debe haber un cambio, un nuevo comienzo, una nueva relación y, en sentido, creánnos que escuchamos claramente, por eso todos los ministros están en la calle, porque entendemos que tenemos que escuchar y cambiar muchas cosas".



Mientras la vocera y la intendenta estaban en conferencia de prensa, el Partido Socialista emitía un comunicado dando las razones de porque no asistían a La Moneda a la reunión citada por el presidente Piñera, entre las que destacan que no ha invitado a todos los actores necesarios para lograr un cambio.



También remarcó que se necesita mayor transparencia de parte del gobierno en la información sobre las víctimas que hasta ahora ha provocado esta crisis y que están cometiendo un "error histórico" al reincorporar a los militares a las calles.



Por último el PS condenó los actos delictivos y los saqueos, pero también la represión de las manifestaciones pacíficas.