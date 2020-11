Volvía a su casa y terminó con el auto incendiado en la Circunvalación

Los automovilistas que circulaban por avenida Circunvalación entre Mendoza y Avenida España se llevaron un buen susto luego de que un Ford Fiesta color gris se incendiara en plena calzada y tuviera que orillarse. El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 21:30 horas cuando un hombre de 51 años (decidió permanecer anónimo) volvía desde un taller en Santa Lucía hasta su domicilio en Rawson.

Según contó, mientras enfilaba para bajar de la avenida hacia calle España en dirección este, vio como desde el capot del auto empezó a salir humo. “Vi el humo y me tiré a la orilla, no quise ni abrir porque me di cuenta de que era fuego y entonces saqué el matafuego y empecé a apagarlo”, contó.

Un Bombero Voluntario revisa el causante de las llamas. Foto: Mariano Martin / Diario Huarpe.

Fue así como encaró solitario la tarea de extinguir el humo, lo que casi no completa debido a que un solo extintor no le fue suficiente. Para su suerte, otros automovilistas se detuvieron a auxiliarlo y lograron controlar el fuego hasta la llegada de una dotación de Bomberos Voluntarios de Capital, que se encargó de terminar la tarea mientras personal policial controlaba el tránsito. Según Bomberos Voluntarios y el propio dueño, el incendio se produjo porque una válvula de gas se zafó y, con el calor del motor, hizo combustión provocando las llamas.

El incendio provocó un desvío en la calzada, que no detuvo el trafico. Foto: Mariano Martin/ Diario Huarpe.

Afortunadamente, el hombre no sufrió ninguna lesión. Eso sí, debió aguardar a la grúa para volver a casa.