Vuelve el festival de Amnistía Internacional con Eruca Sativa, Louta, Aristimuño y Lizarazu

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Plan de la Mariposa, Femigangsta y Agárrate Catalina animaron esta tarde el lanzamiento de la segunda edición del festival por los Derechos Humanos, que organiza Amnistía Internacional y que se desarrollará el 15 de diciembre en el estadio porteño Obras.



Ciudad Cultural Konex en el barrio del Abasto fue el sitio elegido para dar un anticipo de lo que será la segunda edición del festival de Amnistía que se organiza luego de 31 años (se desarrolló 1988 y fue el primero después del regreso a la democracia) y que contó con artistas como Sting, Charly García, Bruce Springsteen, Peter Gabriel e Hilda Lizarazu.



Bajo el lema “Toquemos los temas que importan”, el encuentro musical que tendrá lugar el domingo 15, a partir de las 14, en el estadio Obras persigue poner de relieve temáticas de Derechos Humanos, cambio climático, comunidades indígenas, los derechos de las mujeres, refugiados e indígenas.



Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina, contó a Télam que "un sueño de los que hacemos Amnistía desde 2011 es volver a hacer un recital como el del 88. En aquel momento fue por Derechos Humanos y se hizo alrededor del mundo por el ‘apartheid’. Fue muy importante porque fue el primer festival después del regreso a la democracia, y la idea fue retomar esa idea y actualizarla".



Por su parte, Lizarazu, quien compartió escenario con Sting, Charly, Springsteen y Gabriel, en la primera edición local del festival que organizó Amnistía Internacional, vuelve a participar de esta segunda edición que se realiza 31 años después, expresó: "Me genera muchos recuerdos del 88 y es una alegría poder compartir con nuevas generaciones”.



“Detrás de esta organización –resaltó- hay personas trabajando para que se visibilicen asuntos que tiene que ver con la ecología, con los derechos de la mujer, con temas que hacen a que la gente se vea interesada".



Una exponente de las nuevas generaciones que también será parte de la grilla es la música, activista y cantautora Connie Isla: "Me parece increíble que se le esté dando lugar a estas causas combinándola con la música que es un medio de transmisión de mensajes y no solamente para generar sentimientos lindísimos y hacer bailar".



La grilla del festival también contará con shows de Eruca Sativa, Bandalos Chinos, El Kuelgue y fenómenos como Dakillah y Louta, Lisandro Aristimuño, Barbi Recanati, Lucy Patané, Femigangsta, Sol Alac y una charla a cargo del filósofo Darío Sztajnszrajber, entre más.