Walmart realizó donaciones para los vecinos afectados por el terremoto en El Abanico

Cientos de familias en todo San Juan aún siguen afectadas por el terremoto sucedido el pasado de 19 de enero de 2021. Miles de casas se vieron afectadas y son diarios los pedidos de ayuda y auxilio por parte de los sanjuaninos que se vieron obligados a vivir en la intemperie a causa del sismo de escala 6.4 que sacudió a San Juan y fue tapa de todo el país.

Muchos sanjuaninos y empresas, entre ellas Walmart, realizaron donaciones. Foto: Gentileza.

En este marco, personal de la compañía de supermercados Walmart llegó hasta El Abanico, en calle 14 y Costa Canal, una de las zonas de Pocito afectadas por el terremoto, con donaciones para los vecinos que se ven en una angustiante situación con sus viviendas destruidas y sin agua potable. Hasta allí llegaron Fabián Contreras, gerente del Walmart, Daniel Maldonado, director de la misma empresa y Julieta Bustos, jefa de recursos humanos, con 100 litros de agua potable y 300 litros de leche larga vida para donar.

El merendero sigue funcionando y asistiendo a la gente en El Abanico. Foto: Gentileza.

“Daniel es amigo de un chico de Pocito. Me contó que donde había sido el epicentro se habían caído cerca de 80 casas y pidió a la compañía si podíamos hacer algo y nos movimos para ver que podíamos hacer y nos autorizaron, desde Walmart, para realizar la donación”, cuenta Fabián.

Desde entonces comenzaron los arreglos internos para autorizar la donación según las necesidades de los vecinos y el mismo CEO de Walmart, Federico Erhart, autorizó la entrega de los elementos en solidaridad con los pocitanos.

Una parte de las donaciones que los empleados llevaron hasta Pocito en sus autos particulares. Foto: Gentileza.

Así, Fabián, Daniel y Julieta llevaron los elementos en sus autos particulares en un viaje de 25 minutos hasta El Abanico y llegaron a las 10.30 donde vecinos los recibieron y les comentaron de sus situación. “Siempre es importante ver que se puede hacer desde la solidaridad que tiene cada uno de los sanjuaninos. No soy sanjuanino pero me siento parte de esto. El haber ido a hi y ver las cosas por las que pasan los vecinos me sensibilizó mucho” dice Fabián.

Desde Walmart piensan reactivar el Comité de Servicio a la Comunidad, suspendido en pandemia por seguridad, para seguir ayudando a todos los sanjuaninos que lo necesiten. Ahora, el nuevo objetivo en mente de estos tres empleados de la cadena de supermercados es ayudar al merendero Diego Maradona, en esa misma zona afectada y para quien fueron los 300 litros de leche larga vida, con útiles escolares y demás elementos.