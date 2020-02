Wanda Nara compartió en redes cómo se protege del coronavirus

Tras la ola de preocupación que está acechando el mundo entero por el coronavirus, Wanda Nara posteó en sus redes sociales, la manera que ella tiene para protegerse de esta situación. La cifra de muertes confirmadas por el brote de coronavirus llegó a 360, y ya hay 2.103 nuevos casos de infecciones. Ante la propagación imparable, numerosos países, entre ellos Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Irak e Israel cerraron sus fronteras al ingreso de viajeros provenientes de China.

La modelo vive en París junto a su marido, Mauro Icardi -jugador del PSG-, y sus cinco hijos. Pero viaja con regularidad a Italia, donde tiene su trabajo en televisión como panelista del programa Tiki Taka y de Gran Hermano Vip y otros negocios. Con tantos vuelos por Europa, decidió tomar ciertos recaudos para evitar un posible contagio de coronavirus.

Tal como mostró a través de las stories en su cuenta en Instagram, debajo de sus lentes de sol usó un barbijo blanco con válvula de ventilación de una reconocida marca. “No conseguí comprar porque están agotados, me regaló un barbijo una vendedora del aeropuerto que me dijo ‘vos viajás mucho’, y me regaló uno sin usar que tenía”, escribió.

Fuente: Teleshow