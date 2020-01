Washington descarta que Cuba pueda formar parte de la "solución" para Venezuela

El gobierno de Estados Unidos descartó que el gobierno cubano pueda ser "la solución a los problemas del pueblo venezolano", después de que el Ejecutivo de Canadá planteó la posibilidad de incorporar a La Habana dentro de los contactos para negociar una salida política a la crisis que atraviesa Venezuela.



El canciller canadiense, François-Philippe Champagne, abogó esta semana en presencia del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó -al que tanto Canadá como Estados Unidos reconocen como mandatario legítimo-, por una nueva ronda de contactos internacional.



Champagne citó a Cuba entre los países que pueden participar e incluso Guaidó reconoció que la isla puede "ser parte de la solución" aunque dejó claro que "ahora mismo lo único que están haciendo es apoyar a Maduro".



El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Michael G. Kozak, agregó en Twitter que "Cuba no es la solución a los problemas del pueblo venezolano; sino el problema".



A su juicio, "si Cuba realmente quisiera ayudar al pueblo venezolano, comenzaría por sacar a sus torturadores y a sus agentes de contra-inteligencia del país".



También criticó las políticas cubanas el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, que no ve ninguna "sorpresa" en la reciente ruptura de relaciones diplomáticas anunciada por el Gobierno de facto de Bolivia, encabezado por Jeanine Áñez, habida cuenta de la "injerencia" del régimen que ahora preside Miguel Díaz-Canel.



El Ejecutivo cubano se ha posicionado en el caso de Bolivia del lado del ex presidente Evo Morales, que fue obligado a renunciar a su cargo tras una rebelión militar en noviembre.



Washington ha aprobado en las últimas semanas sanciones contra empresas cubanas como represalia precisamente a su apoyo al régimen venezolano.