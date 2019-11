Washington dice estar preparado para disuadir el "mal comportamiento" norcoreano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Washington está preparado para disuadir el "mal comportamiento" de Corea del Norte, después de que Pyongyang anunció ayer que no participará en más "cumbres infructuosas", afirmó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper.



Esper hizo esas declaraciones en una rueda de prensa en Manila, en su primera visita oficial a Filipinas, después de que el gobierno norcoreano rechazó una llamada a cerrar un acuerdo lanzada el domingo por el presidente estadounidense, Donald Trump, en Twitter.



El secretario de Defensa aseguró que no quiere hacer pronósticos todavía sobre el futuro de las negociaciones y que prefiere ir "paso a paso", pero lanzó una advertencia a Pyongyang.



"Estamos preparados para disuadir el mal comportamiento de Corea del Norte y, si eso falla, estamos preparados para luchar esta misma noche", aseveró, citado por la agencia de noticias EFE.



Kim Kye-gwan, ex vicecanciller y una de las figuras de peso del gobierno norcoreano, dijo ayer que las tres cumbres celebradas entre Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un, no lograron ninguna mejora en la relación bilateral, y exigió a Washington que termine su "política hostil" hacia Corea del Norte.



Las palabras de Kim se produjeron después de que el Pentágono canceló unas maniobras militares con Corea del Sur para dar un impulso al diálogo, bloqueado desde la cumbre de febrero en Hanói.



El último encuentro de los mandatarios terminó sin acuerdo ya que Washington consideró insuficiente la oferta norcoreana sobre el desmantelamiento de sus activos nucleares y se negó a levantar sanciones económicas.



Corea del Norte ha dado a la Casa Blanca hasta fin de año para variar sus propuestas y los expertos creen que de no haber avances, podría realizar nuevos ensayos de armas, especialmente de misiles de alcance intermedio, a partir de enero.



Tras visitar Corea del Sur y Tailandia, Esper llegó anoche a Filipinas y hoy se reunió con su homólogo filipino, Delfin Lorenzana, en la base militar de Camp Aguinaldo, donde dialogaron sobre la situación en el Mar de China Meridional y la revisión del Tratado de Defensa Mutua que rubricaron en 1951.



Esper también acudió al Cementerio de Manila, donde rindió homenaje a los soldados estadounidenses caídos en Filipinas durante la II Guerra Mundial.



Está previsto que el secretario de Defensa estadounidense viaje también a Vietnam, donde cerrará su gira por Asia.