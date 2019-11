Washington extiende beneficios migratorios hasta enero para El Salvador, Honduras y Nicaragua

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Estados Unidos extendió hasta enero de 2021 el beneficio migratorio del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para los ciudadanos de El Salvador, Honduras y Nicaragua, tres países de origen de fuertes flujos migratorios, así como para Haití, Nepal y Sudán.



Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), recogido por la agencia EFE, la medida incluye la extensión automática de los permisos de trabajo para los ciudadanos cobijados por este amparo.



La nota detalló que, hasta ahora, el TPS para los salvadoreños, haitianos, nicaragüenses y sudaneses tendría validez hasta el 2 de enero, mientras que para los hondureños hasta el 5 de enero de 2020 y para los nepalíes hasta marzo próximo.



El DHS aclaró que la decisión se adoptó para respetar las órdenes judiciales de las cortes para el Distrito del Norte de California y el Distrito Este de Nueva York.



Ya en febrero, el DHS había extendido la vigencia del TPS para los ciudadanos El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán hasta el 2 de enero de 2020, en cumplimiento de fallos judiciales que dieron marcha atrás a la intención de la Casa Blanca de acabar con este beneficio.



Durante décadas, Estados Unidos renovó de manera automática el TPS, pero el presidente Donald Trump había decidido terminar con algunos de esos permisos.



En enero de 2018, retiró el TPS a casi 200.000 salvadoreños, después de hacer lo mismo con unos 60.000 haitianos amparados con este beneficio, 5.000 nicaragüenses y 56.000 hondureños, estos últimos en mayo de ese año.



El lunes pasado, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el embajador de Estados Unidos en ese país, Ronald Douglas Johnson, anunciaron la ampliación del TPS para los salvadoreños, y después la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, confirmó la decisión e indicó que el gobierno de Trump le daba a sus coinciudadanos con TPS 365 días hasta después de terminados los litigios relacionados con este amparo.



La del TPS no fue la única noticia del día en la materia, porque se supo hoy, a partir de una investigación del medio ProPública, que los agentes migratorios estadounidenses tendrán acceso a información clasificada de las principales agencias de inteligencia del país para evaluar solicitudes de visas y de asilo.



Washington creó un nuevo centro que dará por primera vez a los oficiales de Inmigración acceso a información clasificada obtenida a través de interceptaciones telefónicas y de espías de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA).



La información que proporcione el National Vetting Center, ubicado en Virginia, podría utilizarse para incluir a los extranjeros y migrantes en categorías de perfiles "sospechosos" que potencialmente podría dejarlos afuera de la chance de ingresar al país, según aseguró el sitio web de investigaciones periodísticas.



La preocupación de los expertos, según ProPublica, también se centra en el hecho de que los migrantes y extranjeros a los que se les rechace la entrada a Estados Unidos erróneamente no podrán ver la evidencia en su contra porque es clasificada.



De acuerdo con la investigación, el centro se creó tras una proclamación de seguridad nacional emitida por Trump en febrero del 2018.



Agencias como Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Control de inmigración y Aduana (ICE) ya reúnen enormes cantidades de información no clasificada de los extranjeros a través de datos biográficos y biométricos, las redes sociales y datos de entidades privadas o de Gobiernos locales que aportan registros de automóviles y quienes usan cupones de alimentos.



Hace dos semanas la administración Trump informó que planea recolectar muestras de ADN de solicitantes de asilo y otros migrantes detenidos para aunarlos y compararlos con la base de datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI).