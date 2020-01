Washington se prepara para lanzar un plan de paz en Medio Oriente sin invitados palestinos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para lanzar su esperado plan de paz en Medio Oriente, afirmó Mike Pence, según informó hoy el Washington Post, con invitados israelíes y sin palestinos.



La Casa Blanca invitó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a una reunión en Washington para la semana que viene, en la que también planea informar al líder de la oposición israelí, Benny Gantz.



El plan israelí-palestino podría ser presentado antes de las elecciones israelíes del 2 de marzo y sin la participación de los palestinos, continuó el Washington Post.



Hoy los medios israelíes dejaron trascender que la Casa Blanca tiene la intención de emitir una declaración sobre el plan de paz en Medio Oriente pronto, y que los funcionarios israelíes esperan que el anuncio se publique en las próximas 24 horas.



Las autoridades israelíes dicen que la Casa Blanca quiere que Netanyahu y Gantz estén en Washington el martes próximo para discutir el plan de paz de Jared Kushner, yerno y mano derecha de Trump, informó el diario israelí Hareetz.



"Invité a Netanyahu a venir a la Casa Blanca la próxima semana para hablar sobre el plan en Medio Oriente. Por recomendación de Netanyahu también invité a Gantz. Ambos estuvieron de acuerdo", dijo Mike Pence, según publicó en su cuenta de Twitter el Canal 13 israelí.



Ese mismo martes, la Knesset (Parlamento israelí) realizará una votación importante sobre la solicitud de Netanyahu de obtener inmunidad sobre las acusaciones de los delitos de cohecho, fraude y abuso de confianza que pesan sobre él y que hacen peligrar su candidatura en la elecciones generales convocadas para marzo.



"Netanyahu claramente quiere (el lanzamiento del plan) para cambiar el tema de su próximo juicio por corrupción", dijo el ex embajador en Israel Dan Shapiro al Jerusalem Post.



Se trata de las terceras elecciones en menos de un año que celebrará Israel para tratar de romper el bloque político actual.



De llegar a rechazarse la inmunidad, Netanhayu se convertirá en el primer mandatario en concurrir a unos comicios con un procedimiento judicial en marcha.



La invitación de la Casa Blanca para la semana próxima es -según el diario Hareetz- "un gran regalo político a Netanyahu de parte del el equipo de Kushner".



Kushner tenía previsto llegar a Israel, pero canceló su visita del equipo de paz a último momento citando las condiciones meteorológicas y el retraso del vuelo.



No es la primera vez que su equipo cambia de marcha y acelera el lanzamiento del plan, sólo para contenerse unos días después.



"No hay razón para dar a conocer un plan ahora si se quiere que sea considerado seriamente", continuó Shapiro y aseguró que "por todo lo que sabemos, los palestinos lo rechazarán inmediatamente: Estará muerto a su llegada".



Shapiro dijo que las únicas razones para dar a conocer este plan ahora serían las políticas: "Ya sea para tratar de ayudar a Netanyahu en las elecciones israelíes o para apuntalar a los votantes de la base de Trump y a los donantes que se oponen a la solución de dos Estados".