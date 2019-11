WhatsApp es "un caballo de Troya para espiar tus fotos y mensajes", advirtió el creador de Telegram

Hace 1 hora

El creador y director de Telegram, Pavel Durov, calificó hoy a WhatsApp como "un caballo de Troya para espiar tus fotos y mensajes", luego de que la aplicación se viera envuelta en episodios de espionaje y robo de datos, y sugirió que Facebook (propietaria de la app de mensajería) sigue siendo parte de programas de vigilancia estadounidenses.



"WhatsApp no ​​solo falla en proteger tus mensajes de WhatsApp: esta aplicación se usa constantemente como un caballo de Troya para espiar tus fotos y mensajes que no son de WhatsApp. ¿Por qué lo harían? Facebook ha sido parte de programas de vigilancia mucho antes de que adquiriera WhatsApp", acusó Durov en un mensaje enviado por Telegram.



Y consideró que "es ingenuo pensar que la compañía cambiaría sus políticas después de la adquisición" de WhatsApp, en 2014.



El desarrollador ruso se refirió, así, a la "puerta trasera" descubierta la semana pasada en la plataforma de mensajería de Facebook, que permitía a las personas con conocimiento de esta "falla" acceder a los mensajes ajenos con solo compartir un archivo de video.



WhatsApp confirmó esa supuesta falla, la arregló y solicitó a todos sus usuarios que actualizaran la aplicación.



A finales de septiembre, en otro episodio controversial, la aplicación de mensajería denunció en un juzgado estadounidense a la empresa israelí de cibervigilancia NSO por usar sus tecnologías de espionaje dentro de WhatsApp, en una amplia campaña para vigilar los chats de alrededor de 1.400 personas en 20 países.



Entre los espiados figuran alrededor de 100 periodistas, líderes feministas, disidentes políticos y activistas de derechos humanos.



"En mayo, predije que las puertas traseras en WhatsApp se seguirían descubriendo, y un problema de seguridad grave seguiría a otro, como sucedió en el pasado", continuó Durov, y afirmó que "al igual que la puerta trasera anterior de WhatsApp y la anterior, esta nueva puerta trasera hizo que todos los datos de tu teléfono fueran vulnerables a hackers y a las agencias gubernamentales".



Luego de este último episodio "Facebook trató de confundir al público alegando que no tenían pruebas de que la puerta trasera hubiera sido explotada" por ciberdelincuentres, agregó el creador de Telegram.



Y citó artículos periodísticos según los cuales "los datos obtenidos como resultado de la explotación de dichas puertas traseras de WhatsApp ahora serán compartidos con otros países por las agencias estadounidenses".



Ante la duda de que esas vulnerabilidades fuesen producto de errores, para el desarrollador ruso "es muy poco probable que alguien pueda cometer accidentalmente errores de seguridad tan importantes, convenientemente adecuados para la vigilancia, y de forma regular".