Tras 22 años de carrera en el ciclismo profesional en los que pudo obtener importantes triunfos, el reconocido deportista Willy Lucero anunció que dejó el ciclismo profesional y agregó que se dedicará a formar nuevos valores en este deportes que es uno de los más populares de San Juan.

El ahora exdeportista publicó un extenso mensaje en sus redes. En el texto comienza reconociendo que esta es una de las decisiones más difíciles de su vida, aunque luego reconoce que llegó a esta determinación después de un año en el que se sometió a cuatro cirugías.

Luego agregó que ya perdió la motivación y que con 40 años llegó a preguntarse qué podía ganar a esta edad. Luego habla de que cuando empezó en la actividad lo hacía por disfrute, aunque luego esto se convirtió en un trabajo muy exigente.

Antes de terminar reconoció que al momento de decidir su retiro lloró "mucho" y que finalmente optó por dejar el ciclismo profesional, aunque seguirá ligado a la actividad, ya que está entrenando a jóvenes valores.

El mensaje

Hoy me tocó tomar la decisión más difícil de mi vida, no fue fácil pero lo analice de mil maneras, y llegue a la conclusión que hoy con 40 años con más de 4 cirugías en 1 año es ir muy en contra de todo, llegue a darme cuenta que perdí la motivación que no hay nada que me motivara y pensé que cuando iba a la pista que es lo que me encantaba me iba a volver las ganas.

¿Entonces me pregunté? ¿Que puedo ganar con 40 Años? Y gane lo que gane puedo entrar en una carrera entre los 5 y seguir mintiendo yo mismo? O a quienes me rodean con que te digan sigue vigente, vigente vas a seguir porque estoy ligado a este deporte que tantas alegrías y que tanto amo cuando empecé a correr lo hacía por gusto cuando empecé a ganar se convirtió en un trabajo en una obligación que debes cumplir andar y el ciclismo siempre lo digo es tan desagradecido que cuando ganas siempre seguís teniendo contratos, cuando no ganas te dicen no va más y ahí te das cuenta que no disfrutaste nada solo se volvió un fuerte de trabajo nada más, la cual hoy veo y no es nada rentable por eso debes ser continuamente vigente para eso debes ser lo más profesional posible, para terminar me retiro del ciclismo elite y profesional como ciclista.

Agradecido a todos los equipos que estuve porque tuve la suerte de ganar con cada camiseta que me puse y hoy me puedo retirar con la primera camiseta que gane con 18 años en elite Municipalidad de Rawson, pero no puedo seguir mejor darle la posibilidad a alguien joven que esté a la altura de las circunstancias gracias a todos los que me acompañaron durante años mi decisión es muy dura me costó la analicé y la mastiqué mucho lloré y sufrí me costó familia hijos hoy voy a disfrutar desde otro punto y poder formar jóvenes que puedan ser buenos ciclistas en primordial mi ídolo que es mi hijo Felipe que me da muchas alegrías y mi sobrino adriel , y mi sobrino leo que si confía en mi y me hace caso puede llegar. ¡Ganar muchas carreras, nos vemos pronto en la próxima temporada de ruta pero desde otra función gracias todos gracias Ivan gracias Aguirre ! Nos vemos pronto abrazos !