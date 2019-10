Wolf: "Nos vamos del Ejecutivo con un volumen político inusitado y haremos contrapesos necesarios"

POR AGENCIA TÉLAM

El diputado nacional del oficialismo Waldo Wolff aseguró hoy que Juntos por el Cambio se retirará el 10 de diciembre del Poder Ejecutivo "con un volumen político inusitado" y anticipó que, desde ese espacio, harán "los contrapesos necesarios" al gobierno electo del Frente de Todos.



En el día posterior a las elecciones nacionales, el recientemente reelecto diputado por la provincia de Buenos Aires admitió estar "triste por haber perdido el Ejecutivo" pero que "la primera regla de un demócrata" es nunca cuestionar el voto y se mostró "satisfecho con saber que 4 de cada 10 Argentinos priorizaron valores compartidos".



"Nos vamos del Ejecutivo con un volumen político inusitado y también desde nuestro espacio haremos los contrapesos necesarios.", aseguró Wolf en diálogo con el portal Vis a Vís.



En esa línea, adjudicó la derrota de Juntos por el Cambio a "una gestión con muchas dificultades económicas", a la unidad del peronismo y al hecho de no haber sumado "al ala independiente a tiempo".



Aun así destacó que el todavía oficialismo sacó un 7% más de votos que en las elecciones de 2015, mientras que el Frente de Todos quedó 11 puntos por debajo de la suma de las listas de Daniel Scioli (37%) y Sergio Massa (21%) cuatro años atrás.



"Es conmovedora la mitad del vaso lleno, que 4 de cada 10 argentinos prioricen la República por sobre amnistiar la impunidad en nombre de la economía", dijo el reelecto diputado hasta 2023.



Consultado por el futuro del vínculo entre la comunidad judía con el próximo gobierno dijo que debe haber "relación equilibrada" y que "los valores no deben negociarse", aunque lamentó que, probablemente, cambie la relación del país con Israel



"Espero equivocarme", dijo Wolf, para quien "la línea ideológica del espacio que ganó (el Frente de Todos) es proclive a mantener relaciones cercanas a quienes se abrazan a Hezbollah, y nosotros ponemos a nuestros jóvenes, a nuestras instituciones y sus asistentes a cuidar de ese grupo terrorista".



"La sociedad tiende a simplificar la grieta. En una democracia las diferencias son necesarias. Pero yo no puedo coincidir con los que se abrazan con quienes nos pusieron dos bombas", afirmó Wolf.



Y cerró: "Debo convivir política y civilizadamente, pero no puedo ir a un acto donde esté alguien que promueve abiertamente la aniquilación de los judíos. A los que les dé el estómago que lo hagan".