¿Y ahora? Mark Zuckerberg habría comprado el UFC Vegas 61 para verlo en familia

El evento del UFC Vegas 61 de este sábado tiene una polémica, la que llegó gracias a Mark Zuckerberg. El reconocido empresario, dueño de las redes sociales más famosas del planeta, habría rentado el Apex de Nevada para él y sus seres más cercanos. Incluso, afirman que le cerraría las puertas a la prensa y medios de televisión, por lo que podría no transmitirse por las pantallas.

La pelea estelar de la noche será entra Mackenzie Dern y Yan Xiaonan, dos peleadoras con mucho poder y habilidades para terminar todo antes de tiempo. Sin embargo, la primera de las mencionadas, en conferencia de prensa, reveló la información que le había llegado a ella. Por ese motivo, sus dichos repercutieron de inmediato en todo el mundo, incluso generando enojo en los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas.

“Sé que él estará aquí. Pero no sé si sólo será el y su esposa, si traerán amigos o si será como una fiesta pequeña. No lo sé. Estoy emocionado, y esto simplemente me motiva más para dar un buen espectáculo. Sé que todos estarán mirando en la televisión, pero daré un buen espectáculo para Mark y quienquiera que venga. Es lo que todos quieren ver, un espectáculo y lo daremos”, resaltó Mackenzie Dern.

Sin embargo, cuando surgieron esas revelaciones, el propio Presidente de UFC salió al cruce para desmentirlos e intentar calmar las aguas. Por ese motivo, Dana White le quitó importancia a las declaraciones, por lo que el jueves 29 de septiembre fue hasta su red social de Twitter y escribió: "Mark Zuckerberg NO alquiló el UFC". Como era de esperarse, esto también hizo ruido.

Cartelera del UFC Vegas 61

Estelares

Mackenzie Dern (12-2-0) vs. Xiaonan Yan (15-3-0).

Randy Brown (15-4-0) vs. Francisco Trinaldo (28-8-0).

John Castañeda (19-5-0) vs. Daniel Santos (9-2-0).

Raoni Barcelos (16-3-0) vs. Trevin Jones (13-8-0).

Sodiq Yusuff (12-2-0) vs. Don Shainis (13-3-0).

Mike Davis (9-2-0) vs. Viacheslav Borshchev (6-2-0).

Preliminares

Randy Costa (6-3-0) vs. Guido Cannetti (9-6-0).

Brendan Allen (19-5-0) vs. Krzysztof Jotko (24-5-0).

Julija Stoliarenko (10-6-1) vs. Chelsea Chandler (4-1-0).

Joaquim Silva (11-3-0) vs. Jesse Ronson (21-11-0).

Maxim Grishin (32-9-2) vs. Philipe Lins (15-5-0).

Aleksei Oleinik (60-16-1) vs. Ilir Latifi (15-8-0).

Jessica Penne (14-6-0) vs. Tabatha Ricci (7-1-0).