Ya esta lista la grilla día por día del Lollapalooza

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El estadounidense Travis Scott y los argentinos Los Fabulosos Cadillacs, Duki y Wos animarán la primera jornada de la séptima edición del Festival Lollapalooza en la Argentina que se realizará entre el 27 y el 29 de marzo de 2020 en el Hipódromo de San Isidro.



La producción dio a conocer el line up completo, fecha por fecha de este encuentro musica, que va por su septima edición en la Argentina.



La presencia local correrá por cuenta de Los Fabulosos Cadillacs y las figuras de la música urbana Duki y Wos quienes lideran una grilla donde el rock dirá presente con leyendas como Litto Nebbia, Fabiana Cantilo y Ratones Paranoicos, junto a El Mató a un Policía Motorizado, Las Ligas Menores, Emmanuel Horvilleur y Florian.



Otros representantes de la música argentina en el marco de la versión vernácula del encuentro internacional serán Nathy Peluso, La Delio Valdez, YSY A, Trueno y Bizarrap.



El viernes actuaran Travis Scott, el DJ Martin Garrix, Los Fabulosos Cadillacs, Brockhampton, Duki, Madeon, Rita Ora, A Day to Remember, King Princess, LP, Wos, Denzel Curry, Yungblud , Nathy Peluso, Jimena Barón, Ajr, Louta, Two Feet, Bizarrap, Fuego, La Delio Valdez, Dani, Kaydy Cain, Maye, Boombox Cartel, Cimafunk, Ms Nina, Feli Colina, Axel Fiks, Lucia Tacchetti, DJ Sky y Alejo y Valentin.



El sábado 28 se lucirán The Strokes, Gwen Stefani, Armin Van Buuren, Vampire Weekend, Ratones Paranoicos, ILLENIUM, Kacey Musgraves, Litto Nebbia, Charli XCX, Jaden Smith, R3HAB – Hayley Kiyoko, El Mató a un Policía Motorizado, Rels B, Emmanuel Horvilleur, Kali Uchis, Paloma Mami, Fabiana Cantilo, Trueno, Amaia, Wallows, Yung Beef, Zoe Gotusso, Girl Ultra, Las Ligas Menores, Ainda, Ghetto Kids, D3FAI, Paco Leiva, LIMON y Louly.



El domingo 29 tendrá el cierre de Guns N' Roses, Lana del Rey, Cage the Elephant, James Blake, Alan Walker, Rezz, The Lumineers, Rex Orange County, MIKA, Perry Farrell's Kind Heaven Orchestra, Airbag, Lauv, YSY A, Chris Lake, Pabllo Vittar, San Holo, Emilia, Idles, Masego, The Hu, Elsa y Elmar, Natalie Perez, Goldfish, Florian, Miranda Johansen, DABOW, El Buen Salvaje, Metro Live y Reydel.