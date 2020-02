Yamil Possi, el juez para San Martín y Mitre de Santiago del Estero

Luego del mal arranque de campeonato en este 2020, San Martín recibirá a Mitre de Santiago del Estero el domingo a las 19 en el estadio Hilario Sánchez, para lo cual ya se conoce al árbitro del partido que será Yamil Possi.

El encuentro será válido por la fecha 18 de la Primera Nacional y, el Verdinegro no puede dejar pasar más oportunidades para empezar a sumar de a tres, ya que viene de dos derrotas consecutivas en el relanzamiento del torneo, cayendo ante Belgrano como local (0-1) y ante Estudiantes de Buenos Aires como visitante (3-5).

El juez principal Yamil Possi estará acompañado por el asistente 1 Mariano Altavista, el asistente 2 Nicolás Rosaminer y el cuarto árbitro será Hermes Gigante.

En cuanto a lo futbolístico, el técnico de San Martín Alfredo Grelak se juega mucho este fin de semana por su continuidad. Todavía no define a los 11 once que van a estar ante Mitre, ya que no estará Lucas Campana por haber sido expulsado y está en duda Facundo Monteseirín por una lesión que lo obligó a abandonar el partido anterior.