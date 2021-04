Yanina, la primera suscriptora de HUARPE: “Del diario me gusta que no tiene información irrelevante”

DIARIO HUARPE lanzó oficialmente ayer su nuevo sistema de suscripciones con beneficios exclusivos y la tarjeta HUARPE 365, que otorga descuentos en distintos comercios de San Juan. En este marco, ya están los primeros que decidieron apoyar al medio en este nuevo camino y la primera en hacerlo fue la joven rawsina, de 22 años, Yanina Nerea Herrera. Entre risas nerviosas por la entrevista, Yanina contó por qué decidió suscribirse a DIARIO HUARPE.

“Lo que me motivó a suscribirme fue que trabajo muchas horas y me pareció genial elegir que me lleguen las notificaciones en mi celular. Ahí ver qué noticias son más relevantes, es un sistema rápido de las historias más interesantes y elegir cuál leer”, dijo la sanjuanina. También destacó que “el elegir ponerme a leer en cualquier momento del día sin tener que andar borrando notificaciones excesivas”.



En esta línea, Herrera dijo que “del diario me gusta, primero, que no tiene tanta información irrelevante, tanta farándula, tanta mujeres desnudas, que para mí no tiene relevancia y en otros diarios sale a cada rato”.



“Es más directo, tiene las noticias más actualizadas y es la forma más rápida de informarte en un corto tiempo”, aseveró la joven que elige diariamente informarse a través de DIARIO HUARPE.



Respecto de la tarjeta de beneficios HUARPE 365, que da descuentos de un 50% y también 2x1 en locales de la provincia y también del país, Yanina destacó que esta le será de ayuda para ahorrar en algunas compras.



“Con la tarjeta de beneficios dije ‘probemos a ver qué pasa, no pierdo nada y si tengo beneficios, mejor’”, afirmó y agregó de inmediato que “por la situación que estamos pasando, que es complicado llegar a fin de mes para todos y justo decía ahí ‘cómo llegar a fin de mes más cómodo’, me dije esta es mi oportunidad (risas)”.



Por último, Yanina contó que ya recomendó a sus familiares y amigos que se suscriban a DIARIO HUARPE. “Que se suscriban, porque la situación está complicada y esto puede ayudar un poco más a la gente y también que lean mucho el diario”.

Info clave

• Para suscribirte: promoción de lanzamiento 3 meses sin cargo + 3 meses al 50% en suscripciones.diariohuarpe.com

• Si tenés un negocio y querés recibir la tarjeta HUARPE 365, comunicate a comercial@diariohuarpe.com