Zaira Nara: “Jamás negociaría mi intimidad por popularidad”

“En comparación con Wanda tengo perfil más bajo. Yo no me imagino más expuesta de lo que estoy. No me gustaría, pero tampoco sé lo que es estarlo”. “En comparación con Wanda tengo perfil más bajo. Yo no me imagino más expuesta de lo que estoy. No me gustaría, pero tampoco sé lo que es estarlo”.

“La verdad Jakob (Von Plessen) me acompaña un montón. Al no ser del ambiente, me encanta volver a casa y no tener que seguir hablando de lo mismo. Tal vez estar con alguien del medio puede ser divertido porque te entiende, pero yo vuelvo de trabajar como cualquier mujer”, dijo Zaira Nara, quien necesita “la reclusión de los viernes en el campo”, a 450 km de la ciudad.

“Me obliga a escapar de ir a un evento o hacer una nota, que es lo que descarto”, aseguró la conductora de Morfi, todos a la mesa (Telefe). “Entonces cocinamos, tomamos mate hasta las once de la mañana, vamos a andar a caballo y dormimos la siesta y estamos todo el día en piyama”, detalló la figura de Multitalent y empresaria al frente de la línea de cosméticos Zaira Beauty.

“Yo no busco el título explosivo. Vivo mi propio camino y tengo mis errores.” “Yo no busco el título explosivo. Vivo mi propio camino y tengo mis errores.”

“En comparación con Wanda tengo perfil más bajo. Yo no me imagino más expuesta de lo que estoy. No me gustaría, pero tampoco sé lo que es estarlo”, explica la modelo, quien asegura haber tenido “etapas de más exposición” y “haber aprendido”. Así se refirió –sin mencionarlo– al final de su relación con el jugador Diego Forlán, con quien en 2011 canceló su boda a días del casamiento, haciendo catarsis en Twitter con el mensaje de: “Menos mal que no me casé”. “Ya sé qué pavadas hacer para que sea igual de mediático o no lo sea. De hecho cuando me separé de mi última relación se enteraron mucho más tarde y sin ninguna fricción“, detalló.

“Pasa que mi hermana estornuda y los periodistas ya están armando una nota. Entonces no sé hasta cierto punto es del otro lado”. “Pasa que mi hermana estornuda y los periodistas ya están armando una nota. Entonces no sé hasta cierto punto es del otro lado”.

“Yo no busco el título explosivo. Vivo mi propio camino y tengo mis errores. No siento, por lo menos por ahora, eso de “ah bueno, si ella hace esto, yo voy a hacer esto otro para que no me pase”, contó. Y aclaró que otra de las diferencias en sus vidas era que “ella está casada con un futbolista conocido y yo con Yakob, de quien a nadie le importa qué haga de su vida”.

“Wanda está casada con un futbolista conocido y yo con Yakob, de quien a nadie le importa qué haga de su vida”. “Wanda está casada con un futbolista conocido y yo con Yakob, de quien a nadie le importa qué haga de su vida”.

“Pasa que mi hermana estornuda y los periodistas ya están armando una nota. Entonces no sé hasta cierto punto es del otro lado. Me es muy difícil entenderlo. Hay gente del ambiente que hace cosas que serían mucho más noticia que lo que hace ella, pero como lo hace Wan y vende, y da rating, es tapa de todos los diarios“, cerró.

Por redacción Gente.

Fotos: Chris Beliera.

SEGUÍ LEYENDO:

Infraganti: ¿Quién es la novia de Toto Ferro?

Agustín Casanova: “No estoy solo. Hay una argentina dando vueltas por mi vida”

Cuánto cuesta el vestido que lució Máxima para el comienzo de las vacaciones