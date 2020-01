Zambrano: "Vengo por las expectativas y no por el dinero"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El zaguero central Carlos Zambrano apuntó hoy que llegó a Boca Juniors para convertirse en el segundo refuerzo del equipo que dirige Miguel Angel Russo por “las expectativas” que genera su arribo a un grande del fútbol argentino y “no por el dinero” que puede llegar a ganar.



“Vengo por las expectativas deportivas y no por el dinero. Renuncié a muchas cosas por estar acá”, expresó el zaguero peruano, de 30 años, en la conferencia de prensa presentación desarrollada en la Bombonerita, en la que estuvo flanqueado por el presidente Jorge Amor Ameal y por el integrante del Consejo de fútbol, el ex jugador Jorge Bermúdez.



“Tuve muchos problemas y trabas para que el pase se haga”, agregó el defensor, en relación a la compleja desvinculación que vivió desde el Dinamo Kiev de Ucrania, club en el que revistó en forma irregular durante las dos últimas temporadas.



“A los 30 años le doy prioridad a otras cosas antes que al dinero. Cuando escuché el nombre de Boca, que es uno de los grandes de Sudamérica, no tuve dudas. Hablé con Román (Riquelme) con el profesor (Miguel Angel Russo) y desde mañana empezaré a entrenarme”, confió el integrante del seleccionado peruano de fútbol, dirigido por el DT argentino Ricardo Gareca.



“Nunca antes jugué en Latinoamérica”, sostuvo Zambrano, quien estuvo en el recinto alentado por más de 30 compatriotas que se acercaron a felicitarlo y saludarlo por este paso adelante en su carrera.



“Siempre dije que el fútbol argentino, junto con el brasileño, es el mejor del continente”, indicó.



El defensor firmó un contrato por tres temporadas, a cambio de un millón 800 dólares por el pase.



“El año pasado no tuve una buena temporada, pero estoy dispuesto a revertir esa imagen. Ya mañana empiezo a entrenarme y me pongo a disposición del entrenador”, contó el zaguero central.