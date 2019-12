Zanetti aseguró que en Inter están "contentísimos" con la labor del entrenador Conti

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El vicepresidente del Inter de Italia, el argentino Javier Zanetti, dijo hoy que en el club de Milán están "muy contentos" con el trabajo del entrenador Antonio Conti.



En cuanto a la Liga de Europa, en la cual Inter se cruzará con el equipo búlgaro Ludogorets, Zanetti sostuvo que "no hay partidos fáciles y debemos siempre ir con lo mejor que tenemos".



"En la Europa League no hay partidos fáciles y debemos siempre afrontarla con lo mejor. Esperemos llegar bien a esos partidos en febrero, después de un año muy bueno para nosotros", dijo a la Gazzetta dello Sport el ex jugador, ídolo de los hinchas del "neroazzurro".



Sobre el desempeño del entrenador, el ex lateral derecho mundialista con la Selección argentina aseguró que "estamos muy felices y contentos con Antonio (Conti). Sabemos que trabaja con pasión y vemos que ha formado un gran equipo como lo marca nuestra propia historia. Estamos en el inicio de un nuevo proceso".



El Inter, que comparte el liderazgo en la Serie A de Italia con la Juventus, se cruzará en febrero contra el Ludogorets de Bulgaria, según determinó el sorteo de la Liga de Europa realizado hoy en Suiza.