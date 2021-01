Zárate, del "otros estaban de vacaciones" al "así no me sirve" sobre su continuidad en Boca

Mauro Zárate, delantero de Boca, habló mano a mano con Líbero y, entre los tantos temas que habló se refirió a la celebración -para algunos exagerada- del Xeneize por la obtención de la Copa Diego Armando Maradona y aprovechó para tirarle un palito a River.

"¿Cómo no vamos a festejar? Es otro título. Hay algunos que están de vacaciones y nosotros estábamos levantando otra copa. ¿Cómo no la vamos a festejar? Había muchos que la querían levantar, como nosotros queríamos levantar la Copa Libertadores, hay que ser realistas", expresó Mauro.

Lejos de terminar allí con sus chicanas al clásico rival, el atacante comparó el año del Xeneize con el del Millonario y dejó en claro que cuál de los fue mejor. "Terminamos los iguales: con ganas de ganar la Copa. Nosotros nos dimos el gusto de ganar una copa y poder festejar algo. .. Salimos campeones de la Copa Diego Armando Maradona. Jugamos la Copa Libertadores, no la pudimos ganar. Ellos jugadores la Copa Libertadores, tampoco la pudieron ganar. Jugamos el campeonato y nosotros lo ganamos y ellos no. ¿Cómo va a ser igual?", soltó.

Por otra parte, Zárate hizo mención a su futuro, dejó en claro que no lo beneficia jugar tan pocos minutos como los que disputó esta temporada y contó que tendrá una reunión para decidir si se quedará en el Xeneize o seguirá su carrera en otro lado.

"Estando así en Boca no me sirve seguir. Eso lo sabemos todos, no tengo ni que esconder esa respuesta. En su momento decidí quedarme por lo que hablé con Miguel (Russo). Después no termine siendo lo importante que quería ser jugando la Copa o los partidos importantes de la Copa, pero eso se hablará en estos días tanto con Miguel como con el Consejo pero sin discutir. Yo no estoy para discutir, ni para apurar. Hablamos tranquilos, vemos lo que es mejor para el club, lo que es mejor para mí y llegamos a un acuerdo sin ningún problema", expresó el delantero de 33 años.

Asimismo, se animó a repasar su estadía en Boca, desde que llegó a mediados de 2018, aunque no le puso puntaje. "Hubo momentos buenos y momentos en los que no tuve el nivel que quería tener. Cuando llegué arranque muy bien, después tuve un bajón. Cuando llega Alfaro tuve un momento muy bueno que terminé siendo el goleador del año con él. Después arranco y me vuelvo a lesionar. Me termino perdiendo la semifinal con River. No lo puedo calificar porque tuve momentos buenos, momentos malos y momentos en los que no tuve el rendimiento que quería. Excusas no pongo nunca. Si llegan lesiones es mala suerte pero también es un tema de uno, que tendría que haber tenido mas cuidado o entrenar menos. Todo lo que pasa es por culpa o mérito de uno", aseguró.

Y añadió: "Lo más difícil para mí, y creo que para cualquier jugador, es no tener minutos. También están las lesiones que te pueden tocar, que molestan. Momentos difíciles creo que fueron esos, nada más. Disfruto mucho el estar en Boca, sino no me hubiera quedado".

ZÁRATE, SOBRE LA ELIMINACIÓN DE BOCA EN LA COPA LIBERTADORES

Pese a la consagración en la Copa Diego Maradona, Mauro se mostró dolido por la derrota ante Santos, en la semifinal, y aseguró: "En Brasil pasó algo que nos dolió muchísimo".

Asimismo, analizó: "De local se hizo un partido aceptable en el que tal vez tendríamos que haber hecho un gol. No lo hicimos y ahí un poco se complica. Lo más importante siempre de local es terminar con el arco en cero. Eso se logró pero tendríamos que haber buscado un poco más el gol. Lo hicimos pero no como en el partido con Racing. En la vuelta no salió nada de lo que se preparó y ellos estuvieron bien, estuvieron muy activos en todas las líneas y no perdonaron. Apenas arranca el segundo tiempo, pasa el segundo gol. Después de eso ya vino el tercero y ahí creo que se terminó el partido".

Para cerrar el tema, Zárate dejó en claro que la Libertadores era la meta principal de Boca, aunque no menospreció el certamen local que ganó el pasado domingo, derrotando a Banfield por penales en la final.

"La Libertadores era el gran objetivo que teníamos y no se pudo conseguir. La Copa Maradona es una alegría, un título más. Obviamente no tapa al 100% lo que pasó en la Libertadores, pero es un título más para el club, para nosotros y una copa tan especial como es la de Diego Maradona, se queda en Boca", finalizó.

Eduardo Salvio: su actuación ante Santos y su futuro... ¿lejos de Boca?

Eduardo Salvio, mediocampista de Boca, habló luego de la obtención de la Copa Diego Armando Maradona. Se mostró feliz por el título y aliviado luego de lo que fue la dura eliminación en la semifinal de la Copa Libertadores tras una muy floja actuación ante Santos en Brasil. Además, se refirió a su futuro, que podría ser lejos del Xeneize.

"Sentimos una felicidad enorme después de ganar y, no te voy a mentir, alivio. Después de lo que había pasado, no solo para los hinchas, para nosotros también, había que ganar", expresó en una entrevista con ESPN, y luego profundizó sobre el cruce ante el Peixe. "No fue el partido que queríamos. Entramos fríos, desconectados. Una vez que entrás así, ya es tarde. En el segundo tiempo también entramos mal", agregó.

Su error en el segundo gol y el reclamo a sus compañeros

El 2-0 de Santos vino por una pelota que pierde Salvio en mitad de cancha. "Me hago cargo de la acción que tuve yo, que no corro. Cometí un error pero tenía cinco jugadores atrás. Como equipo podían hacer un poco más. Tenía a toda la defensa atrás. No dejé al equipo mal parado", aseguró. "Es normal el reproche de mis compañeros. Nos estábamos jugando cosas importantes. Lo que me dijo Tevez es normal, son cosas del partido. Con él me llevo muy bien", añadió.

"Durante un partido es normal perder la pelota. Yo la tengo que perder 10 veces para pasar 2 o 3. Villa y yo tenemos que arriesgar, si no que metan a un volante de contención. Cuando terminó en gol esa jugada me quería morir, es normal", completó más tarde. "Las bandas no funcionamos bien contra Santos, los laterales no se proyectaron, no habían combinaciones entre extremos y laterales y Boca fue siempre fuerte en eso", cerró.

El futuro de Salvio... ¿lejos de Boca?

El Toto manifestó su ganas de continuar en el Xeneize, pero también tiene el deseo de emigrar si llega una oferta tentadora. Reveló que tiene la intención de vivir en Madrid pero su familia le pide que se quede en el Club de la Ribera. "Estoy bien en Boca, feliz. No puedo decir que me voy a quedar porque uno no sabe qué va a pasar, pero me voy a presentar en la pretemporada. Estoy en el club más importante de la Argentina. Económicamente seguro que algo de Arabia es mejor. Yo acá estaré ganando la mitad de lo que ganaba en Benfica. En felicidad, en fútbol... no hay comparación, y más lo que uno vive en Boca. Benfica es popular, pero lo que uno vive en Boca no se iguala", comenzó. "Si viene algo mejor lo voy a analizar con mi representante. Si es mejor para mí, me voy a ir. Gracias a Dios tengo a mis papás mejor de salud. El día de mañana pienso en vivir en Madrid", agregó.

"Las cosas personales están cada vez mejor. Si me quedo en Boca, voy a estar al 100%. Acá tengo a 20 minutos la casa de mi mamá, mi papá. Lo mismo para mi mujer y mis hijos. Estaba bien en Portugal, pensaba terminar mi carrera en Benfica. Puse las cosas en la balanza y me tiró más volver al país", deslizó. "Mi papá me dice 'no pienses en irte' y también ' ganá la Copa'. Me tendría que quedar un año más para intentarlo", concluyó.