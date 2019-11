Ziliotto respaldó el proyecto de Verna de crear un Banco de Tierras para construir viviendas

El gobernador electo de La Pampa, Sergio Ziliotto, respaldó la iniciativa del actual mandatario, Carlos Verna, de crear un Banco de Tierras Provincial destinado a sanear el déficit habitacional mediante la compra de terrenos e inmuebles y la construcción de viviendas sociales para sectores que quedan fuera de otros programas y no pueden acceder a créditos hipotecarios.



"Cuando asuma el 10 de diciembre haré una integración estratégica entre empresas constructoras, sindicatos, ONG's y municipalidades y con este programa podremos contar con herramientas que nos permitirán reparar el daño que causó (el actual presidente Mauricio) Macri, devolviéndole a las familias pampeanas la dignidad de la vivienda propia", declaró.



A través de su equipo de prensa, Ziliotto dio a conocer su apoyo a los dos proyectos de ley enviados ayer a la Legislatura por Verna, con los que pretende declarar la emergencia habitacional en la Pampa y crear un Banco de Tierras para fomentar la construcción de viviendas.



La intención de Verna es hacer casas sociales y ofrecerlas a familias de clase media, que han quedado fuera de diversos programas y no acceden a créditos hipotecarios, se explicó.



"La ausencia absoluta del gobierno nacional en la construcción de viviendas en La Pampa y la casi disolución del programa Fonavi hacen imprescindible que el Estado pampeano esté presente y activo en esta área", enfatizó.



Además, Ziliotto adelantó que "se profundizarán las políticas públicas tendientes a resolver el problema habitacional de los pampeanos que, como ya hemos dicho fueron víctimas de un gobierno nacional insensible y ausente que en cuatro años, no construyó viviendas sociales en La Pampa".



Dijo que para estas operatorias "contaremos con un fondo fiduciario creado a tal efecto y lo complementaremos con los esfuerzos del Tesoro provincial y la fortaleza del Banco de La Pampa, que gracias a 35 años de gobierno justicialista sigue siendo mayoritariamente de los pampeanos".



Además "llevaré adelante políticas estratégicas con empresas constructoras, sindicatos, cooperativas, municipios y entidades intermedias, en el entendimiento que generaremos trabajo a través de la obra pública potenciando la actividad económica mientras damos respuesta al déficit habitacional", precisó.