Zion Williamson, el novato estrella de la NBA, fue operado de la rodilla y estará dos meses inactivo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El alero novato estrella Zion Williamson, de New Orleans Pelicans, estará dos meses inactivo tras ser operado anoche de una rotura del menisco lateral de la rodilla derecha, informó la franquicia de la NBA.



Williamson, de 19 años, número uno en el pasado draft universitario, se había convertido en la gran atracción de la NBA para la nueva temporada que comenzará esta noche.



El ex jugador de Duke, que consiguió promedios de 23,3 puntos y 6,5 rebotes en 27,3 minutos de acción por partido, se lesionó el 13 del actual en el partido de pretemporada que Pelicans jugó ante San Antonio Spurs, consignó la agencia de noticias EFE.



New Orleans comenzarán la nueva temporada hoy cuando se enfrente de visitantes a Toronto Raptors, el actual campeón.



A Williamson le realizaron una cirugía artroscópica para arreglar la rotura en la parte lateral del menisco.



Se sabía que el alero no podría debutar en la apertura de temporada, pero no que su baja se fuera a prolongar casi hasta 2020 ya que, en principio, volvería a fin de diciembre a jugar.



El excesivo peso (128 kilos) para su no tan larga estatura (1,98 metros) es una de las cuestiones sobre las que los aficionados de la NBA tienen más reparo a la hora de hablar del fenómeno que supone Zion.