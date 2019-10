Zubeldía: "A esta altura, Lanús tiene ventaja de sociedades consolidadas"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El técnico de Lanús, Luis Zubeldía sostuvo que "a esta altura del campeonato" su equipo tiene "la ventaja de sociedades consolidadas para el funcionamiento del juego" que pretende al cabo de esta Superliga de fútbol de Primera División. "En el fútbol argentino todo va muy rápido y con exigencias. Y eso no ofrece el tiempo necesario para consolidar una idea, un funcionamiento de juego", indicó el entrenador en la conferencia de prensa que brindó tras el entrenamiento desarrollado en el estadio Néstor Díaz Pérez. A raíz de ese concepto, el pampeano, de 38 años, admitió "estar tranquilo" porque "en un tercio del campeonato, Lanús tiene consolidadas las sociedades en todas las líneas que se requieren en todo equipo y lo que no es fácil de conseguir", dijo. Además, el ex DT de Racing y Barcelona, de Ecuador, señaló que "los jugadores se sienten cómodos con lo que se viene practicando, lo que para el funcionamiento del equipo ya es una ventaja". "Lanús viene obteniendo buenos resultados con un buen funcionamiento, al margen de algunos altibajos, por lo que si se logra mantener el nivel de juego será un equipo de muy buen nivel competitivo. Si no se mantiene se estará en problemas", admitió el orientador táctico. Por último, Zubeldía expresó conceptos de elogio hacia su adversario del próximo domingo: "Todos los equipos del fútbol argentino deben ser respetables y más en el caso de Rosario Central, que continúa invicto, viene de hacer un muy buen partido con Racing, el que mereció ganar, y en consecuencia se deben tomar los recaudos necesarios para controlarlo", manifestó. A propósito del partido que se jugará en el estadio 'granate', el domingo a las 13.15, con arbitraje de Diego Abal, por la novena fecha, Zubeldía repetirá por tercer encuentro consecutivo la misma alineación, tras el éxito de local ante Colón (3-2) y el empate frente a Patronato (1-1), en Paraná. De acuerdo al ensayo de fútbol de la jornada, Lanús se presentará con Agustín Rossi; Leonel Di Plácido, Ezequiel Muñoz, Lautaro Valenti y Nicolás Pasquini; Lucas Vera, Facundo Quignón y Marcelino Moreno; Carlos Auzqui, José Sand y Lautaro Acosta. Tras el entrenamiento matutino de mañana en el estadio, con ensayos de jugadas de pelota detenida, el plantel almorzará en la pensión del fútbol juvenil y con posterioridad partirá hacia el hotel Holiday Inn, de Ciudad Evita, donde quedará concentrado hasta el compromiso del domingo.