Zubeldía: "Somos respetuosos de River pero el torneo está abierto para todos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El técnico de Lanús Luis Zubeldía admitió que todos los equipos son "muy respetuosos de River, pero que en el torneo "el juego está abierto para todos", en referencia a que sus dirigidos, con 29 puntos están a cuatro del puntero y que todavía pueden pelear la vanguardia de la Superliga, a falta de seis jornadas.



“Falta mucho, seis fechas siguen siendo mucho. Todos los equipos somos muy respetuosos de River por lo que logró en estos cinco años. Podemos pensar que es muy difícil pero el juego está abierto para todos”, sostuvo el entrenador en conferencia de prensa.



En referencia a Godoy Cruz, su próximo adversario en la 18va. fecha, el DT indicó: “Todos se animan a jugar de igual a igual. Espero un partido súper complicado, sé que Godoy Cruz va a venir por los tres puntos".



"Todas las fechas ocurre algo que rompe con los pronósticos, debemos estar alertas”, avisó Zubeldía, quien quedó muy insastifecho por el trabajo de la defensa 'granate' en la derrota con Aldosivi (0-2) en la fecha anterior.



“El posible equipo no lo tengo hoy; esperamos a (Ezequiel) Muñoz (trabajó diferenciado por esguince de rodilla derecha), pero parece muy difícil que llegue. (Fernando) Belluschi ha trabajado con normalidad, aunque quiero protegerlo en cuanto a su preparación. Cuando el preparador físico (Lucas Vivas) lo suelte, lo soltaré yo”, culminó el ex técnico de Racing sin disipar ninguna de sus dudas.



Lo más probable es que se produzca el debut de Guillermo Burdisso (volverá a jugar en forma oficial después de siete meses, tras recuperarse de una arritmia cardíaca) por Muñoz.



El otro zaguero central será el juvenil Nicolás Thaller, que reemplazará a Lautaro Valenti, suspendido por acumular cinco amonestaciones.



Las otras variantes defensivas serían tácticas porque ante el 'Tiburón' marplatense no terminaron de conformar a Zubeldía los desempeños de Matías Vera en el lateral derecho y de Nicolás Pasquini, en el izquierdo. Por ende es probable que sean reemplazados por el debutante Nicolás Morgantini y Alexandro Bernabei, respectivamente. El resto no tendría modificaciones.



Por eso, la formación de Lanús sería con Agustín Rossi; Matías Vera o Morgantini, Thaller, Burdisso o Muñoz y Pasquini o Bernabei; Lucas Vera, Facundo Quignón y Marcelino Moreno; Carlos Auzqui, José Sand y Lautaro Acosta.



El encuentro con Godoy Cruz, por la 18va fecha, se jugará el domingo a las 19.40, en el estadio Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Diego Abal.



La última novedad de los 'granates' fue que esta mañana reapareció atajando oficialmente el arquero Guillermo Sara -ex Boca Juniors- en el encuentro de reserva que Lanús igualó con el equipo mendocino (1-1).



El guardavallas, capitán del equipo, tuvo intervenciones destacadas y cerró la 'penitencia' que le había impuesto Zubeldía por bajo rendimiento, practicando con la cuarta división.



El último partido que había jugado Sara en el primer equipo fue el 16 de septiembre de 2018 en la derrota de local con Racing (0-1) por la quinta fecha de la Superliga 2018/19.