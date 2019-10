Zuckerberg da explicaciones al Congreso de EEUU sobre la criptomeneda Libra

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Congreso de los Estados Unidos comenzó esta mañana a interrogar al CEO y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, sobre Libra, la criptomoneda que la red social planea lanzar en 2020 junto con un grupo de empresas para realizar pagos a través de aplicaciones como Whatsapp y Messenger.



En una audiencia que comenzó a las 10 hora local (11 hora argentina) y se transmite por Internet, el joven empresario presentó ante los legisladores de la comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes (Diputados) una visión de cómo la criptomoneda les daría a millones de estadounidenses sin cuentas bancarias una forma segura para intercambiar dinero de manera asequible.



Ante la multiplicidad de cuestionamientos que el proyecto despertó entre gobiernos, banqueros y especialistas de decenas de países dada la falta de regulación actual, Zuckerberg aseguró que su empresa no lanzaría Libra en ninguna parte del mundo "a menos que todos los reguladores estadounidenses la aprueben".



Su participación en el Parlamento norteamericano estuvo precedida por fuertes críticas vinculadas a los planes de la empresa para evitar que Libra se use para cuestiones como el lavado de dinero o el financiamiento de actividades ilegales, como el narcotráfico.



De todas formas, más allá del eje principal de la audiencia, los representantes también indagaban al creador de la red social más popular del mundo sobre otras cuestiones que en los últimos años generaron una preocupación creciente entre críticos y gobernantes.



La presidenta de la comisión, Maxine Waters, cuestionó al empresario por la política de anuncios de Facebook y su decisión recientemente comunicada de no aplicar las "normas comunitarias" -el conjunto de reglas que delimitan qué se puede publicar y qué no- a los políticos en campaña, permitiéndoles distribuir noticias falsas y mentiras comprobadas.



"El impacto de esto será un esfuerzo masivo de supresión de votantes. Su afirmación de promover la libertad de expresión no suena cierto", le achacó.



Waters se refirió también a las campañas originadas en el extranjero que buscan interferir en los procesos electorales, a las violaciones a la privacidad de las personas y a la falta de diversidad entre los empleados de la empresa.



Entre otros temas se colaron también la fusión entre la red social y Whatsapp y la transferencia de datos personales entre ambos servicios (algo que la empresa había asegurado que no sucedería), así como la intención de Facebook de reforzar la privacidad de las comunicaciones en sus aplicaciones de chat a través de sistemas de criptografía.