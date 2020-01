"Art Weekend", três dias de arte contemporânea em galerias portenhas

POR AGENCIA TÉLAM 22 de octubre de 2019

Mais de 40 galerias de arte portenhas participarão do "Art Weekend Buenos Aires", o evento cultural que será celebrado de 8 a 10 de novembro que vem, e que oferecerá durante três dias uma programação especial de exposições, perfomances e debates de arte contemporânea em diferentes circuitos da Cidade de Buenos Aires.







A proposta do evento es colocar na cena "a arte contemporânea e os mestres da arte contemporânea em três circuitos ideados para desfrutar as galerias de Buenos Aires", antecipam em comunicado de imprensa os organizadores da iniciativa, entre eles a Fundação arteBA, Meridiano e a Câmara Argentina de Galerias de Arte, em colaboração com o Governo da Cidade de Buenos Aires.







Os circuitos vão se concentrar por dia, e incluirão visitas com curadores, galeristas e artistas. Assim, na sexta-feira, das 14 às 20, o percorrido será entre Retiro e Recoleta; no sábado, no mesmo horário, por Palermo, Villa Crespo e Chacarita; e no domingo o evento será entre os bairros de San Telmo e La Boca, das 14 às 18.







"Art Weekend Buenos Aires" disponibilizará transporte por circuito junto com guias especializadas que acompanharão os percorridos sugeridos por referentes da cena da arte local. Mais informação no site www.arteba.org/awba-2019/