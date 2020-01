"Aspiramos a que el gobernador tenga la ley", dice el jefe de diputados bonaerenses de Cambiemos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente del Bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, aseguró hoy que siguen las negociaciones para la aprobación del proyecto de ley Impositiva 2020.



“Aspiramos a que el gobernador (Axel Kicillof) tenga la ley, con equilibrio darle financiamiento a la provincia y no desfinanciar el bolsillo de los contribuyentes”, dijo Abad en declaraciones formuladas a radio Nacional.



En esa línea, destacó que “estamos tratando de construir la mejor ley, ya que se trata de un proyecto que ingreso el 24 de diciembre, y que se pretendía tratar el 26”, y en ese sentido remarcó “era imposible plantearlo en esos tiempos”.



“Todavía no hay un acuerdo definitivo, estamos a pocas horas de la sesión y el oficialismo volvió con un tema que para nosotros estaba superado”, manifestó, y se refirió “a la imposición de una sobretasa en la carga y descarga para los puertos de la provincia de Buenos Aires”.



“Ello afecta la producción, y fundamentalmente la exportación de granos y le pone un mayor valor a toda la cadena productiva”, analizó.



“Pero estamos tratando de acercar posiciones, hemos logrado algunos consensos que tienen que ver con reducir los ingresos brutos”, aseguró al referirse a cargos impositivos a los medicamentos que impactan en los jubilados y en los sectores menos pudientes, en los servicios profesionales y en la TV por cable.



En tanto, indicó que “se ha avanzado mucho, pero claramente a pocas hora de iniciar la sesión no tenemos un acuerdo definitivo”, y agregó: “Esperemos que podamos resolver los temas que teníamos acordados, ya que impactan directamente en muchas ciudades de nuestra provincia, pero fundamentalmente en la producción y el trabajo”



Para finalizar, precisó que la ley “perfectamente puede ser mejorable, todavía mantenemos un espacio de conversación para ver si lo podemos resolver”.