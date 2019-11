"Béliz tendrá un rol en el Ejecutivo", dice el coordinador de los equipos de Alberto Fernández

El ex ministro de Justicia Gustavo Béliz "tendrá un rol en el Poder Ejecutivo", aseguró hoy Nicolás Trotta, uno de los coordinadores de equipos técnicos del presidente electo, Alberto Fernández, al referirse a la conformación del gabinete que asumirá el próximo 10 de diciembre.



"Gustavo Béliz va a tener un rol en el Poder Ejecutivo", confirmó Trotta en declaraciones a radio El Destape, donde comentó que el ex ministro de Néstor Kirchner "es una persona que ha reconstruido una relación de mucha confianza con Alberto".



"Me parece que es una persona muy valiosa también desde el trabajo que ha hecho en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde ha generado una fuerte agenda para una Argentina de desarrollo", ejemplificó.



Al ser consultado sobre si el 6 de diciembre se dará a conocer oficialmente el listado de nuevos ministros, respondió que "eso es lo que leí en los medios, pero no tengo información al respecto" y recomendó "esperar".



"Alberto va a seguir conformando los equipos apoyado también en la gente que viene trabajando a su lado", manifestó.



Por otra parte, consultado sobre el contexto regional, Trotta se mostró esperanzado en que "se sigan afianzando los lazos dentro del Mercosur", al tiempo que analizó que el bloque regional deberá "como sociedad pedir que se reencauce la democracia en Bolivia".



Asimismo, evaluó que el riesgo de un golpe de Estado en Argentina "es un escenario que no está presente", ya que la historia del país y las políticas en materia de derechos humanos que "se implementaron luego, con Néstor Kirchner y Cristina, donde hubo resoluciones con condena judiciales que no sucedieron en otros países, marcan otra realidad".