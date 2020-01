"Chino" Navarro: "La mayoría de las empresas quiere meterle la mano en el bolsillo a la gente"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro, advirtió hoy que "lamentablemente la mayoría de las empresas quiere meterle la mano en el bolsillo a la gente" con aumentos de precios y ante ello se pronunció por "una política muy activa y agresiva en el sentido de proteger" a los consumidores.



Navarro sostuvo que hay que "democratizar y nacionalizar la economía" y que "tenemos que estar muy atentos y convocar a organizaciones que defiendan a los consumidores".



"La mayoría de las empresas lamentablemente quiere meterle la mano en el bolsillo a la gente. Hay una concentración difícil de desarmar y entonces hay que impulsar una política muy activa y agresiva en el sentido de proteger el bolsillo de los argentinos", dijo el funcionario por C5N.



Navarro aseguró que la Ley de Góndolas para fomentar la competencia en los comercios y combatir el monopolio "se va a aprobar" y dijo que "se deben tomar todas las medidas que haya que tomar para apoyar a los empresarios que ganan dinero de forma lícita y no abusan".



"No va a ser fácil, pero este gobierno tiene la decisión de defender a la mayoría de los argentinos. Democratizar la economía es, por ejemplo, tener dos o tres empresas lácteas por provincia, porque ahora es un negocio logístico y no lácteo", enfatizó.



Añadió que "no es casual que se haya destruido y concentrado la industria nacional, por lo que hay que desarrollar emprendimientos pequeños y medianos".



En tanto, el supermercadista Víctor Fera denunció que "nos están haciendo gotear sangre para poder comprar, estamos pagando 10% por encima de lo que pagábamos antes".



El empresario, líder en el rubro de abastecimiento mayorista, advirtió que "a las cadenas no les aumentan, sino al mayorista y donde compran los sectores más pobres de la Argentina".



"Si aplicamos Ley de Góndolas esto se termina ahora y cuando los pongas a competir nos vamos a dar cuenta como saben competir", dijo Fera, quien en ese sentido aseveró que "hay que hacer crecer a las pymes".