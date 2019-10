"Confío en que los platenses van a reconocer lo que hicimos", dice Garro en La Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El intendente de La Plata, Julio Garro, dijo sentirse confiado de que los platenses van a reconocer su gestión y aseguró no tener dudas de que en las elecciones generales del 27 "nos va a ir muy bien". En una entrevista con el portal platense www.0221.com.ar, el jefe comunal que busca su reelección como candidato de Juntos por el Cambio, explicó que "con muchísima humildad seguimos caminado todos los barrios, hablando mucho de lo que no se hizo, de lo que falta o de lo que no se hizo bien". Destacó las obras hidráulicas que se llevaron a cabo para evitar nuevas inundaciones, la colocación de sumideros, la instalación de sensores que indican el agua que tiene cada cauce y explicó que "estamos construyendo los retenes o reservorios, que son un gran pozo a donde entra el agua de los arroyos y se mantiene un tiempo para que entre a la ciudad de manera lenta". Además aseguró que a partir de un convenio con la Universidad de La Plata "estamos haciendo un plan de contingencia para que los platenses sepamos qué hacer" ante una lluvia como la del 2 de abril de 2013. "Son temas que la política nunca habló porque traen dolor, porque requiere obras que no se ven. Y armar un plan de contingencia tampoco es lindo porque es contarnos qué hacer ante una catástrofe, pero hay que hacerlo", dijo. El intendente se refirió al empleo en la región y dijo que "nuestra ciudad empezó a recuperar miradas que había perdido, sobre toda la mirada de la inversión, del empresario que quiere venir sin que un sindicato le pida el 30%". "El mejor ejemplo es que en este tiempo se construyeron cuatro hoteles y hay 825 personas trabajando en blanco", prosiguió, y añadió que es necesario "seguir ayudando con el gobierno provincial al comercio chico, al grande, dándoles reglas claras, exenciones, baja de impuestos, porque sabemos que la pasan mal, y las pymes producen hoy el 70% del trabajo de la ciudad". Garro también consideró como una tarea pendiente es "unir más a los barrios" porque "todavía la distancia que hay entre los barrios y el centro es muy larga, que haya ciudadanos que tengan cloacas y agua y otros que no". "Eso hace que vivamos con dignidades diferentes. No hay cloacas en el 33% del distrito. Que todos lo platenses tengan agua y cloacas lo sueño todos los días", agregó. Consultado sobre la política para los asentamientos, reconoció que "algo hicimos mal" porque "hace 25 años en La Plata había 60 asentamientos, en 2015 había 158 y en 2019, 160", y planteó que "hay que llevarles calles, luz, urbanizar". "Si queremos terminar con esa desigualdad tenemos que trabajar en eso", reflexionó.