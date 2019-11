"Cumplí Lula, gané y ahora vamos a poner de pie a América latina", dice Alberto Fernández

El presidente electo Alberto Fernández celebró hoy la liberación de Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que -junto a otros dirigentes de la región- van a "poner de pie a América latina, y remarcó que "ningún gobierno de coyuntura va a romper" la relación entre la Argentina y Brasil.



Así lo afirmó esta mañana al pronunciar el mensaje inaugural del II Encuentro del Grupo de Puebla que se desarrolla en Buenos Aires, con la participación de los ex presidentes de Brasil Dilma Rouseff; de Colombia, Ernesto Samper; de Paraguay, Fernando Lugo, y de Panamá, Martín Torrijos, entre otros dirigentes progresistas de la región, como el ex mandatario de Uruguay, José "Pepe" Mujica, que asistió a la cena de bienvenida de anoche.



En su discurso, Fernández recordó cuando visitó a Lula en la cárcel y éste le dijo "dos o tres veces" que tenía que ganar las elecciones en Argentina: "Cumplí Lula, gané, pusimos de pie a la Argentina y ahora vamos a poner de pie a América Latina también", dijo Fernández esta mañana.



Previamente, se había emitido un video mensaje de Lula, en el que éste afirmó que el triunfo del candidato del Frente de Todos en Argentina es "como si" él mismo "hubiese ganado" en el país vecino y manifestó que tiene "mucho deseo de luchar para construir una unidad latinoamericana muy fuerte".



"Quiero felicitar a Alberto Fernández por la elección. Y felicitar también a Cristina Kirchner, gran compañera con la que tuve el honor de vivir momentos maravillosos durante la presidencia de nuestros países. Fue como si yo hubiese ganado acá en Brasil. Fue tal la alegría que tuve, tanto el cariño que le tengo al pueblo argentino", expresó en el video.



Anoche, en la cena de apertura del encuentro, Fernández expresó su deseo de que Lula esté presente en Buenos Aires, en el marco de los actos de su asunción el próximo 10 de diciembre.



Durante la inauguración del encuentro, el mandatario electo informó también que esta mañana mantuvo una conversación telefónica de una hora con el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, con quien dialogó sobre "los problemas del continente" americano,



Sin mencionarlo habló también de la relación con el actual mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro: "Con Lula libre soplan otros vientos en Brasil. No tengo duda que la unidad de Brasil y Argentina es indisoluble, ningún gobierno de coyuntura puede romperlo, nada lo va a romper. Vamos a seguir trabajando por esa unidad, que es el eje de la unidad de América del Sur", manifestó.



Antes, Samper había dicho en un discurso que Fernández representa "la antorcha del progresismo en América Latina que está en sus manos", mientras que Rouseff indicó que la victoria del postulante del Frente de Todos "abre un camino de esperanza y transformación" en la región.