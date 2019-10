"De a poco vamos encontrando el juego que nos llevó a ser campeones", dijo Zaracho

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Matías Javier Zaracho, mediocampista del Racing Club, dijo hoy que el equipo, que lleva cinco triunfos en los últimos siete encuentros, "de a poco" va "encontrando el juego" que le permitió ser campeón en la pasada Superliga de Primera División.



"De a poco vamos encontrando el juego que nos llevó a ser campeones y lo vamos logrando", dijo el volante del conjunto "albiceleste" en la rueda de prensa organizada por la Superliga Argentina junto al atacante de Banfield Agustín José Urzi, una de las figuras de la Selección Sub 20 y Sub 23.



Racing está en la quinta posición del torneo con 19 unidades (al igual que Lanús y Vélez Sarsfield), a dos de los punteros Boca Juniors y Argentinos Juniors, ambos con 21 puntos.



Zaracho de 21 años afirmó que tanto el plantel como los hinchas de Racing están "muy contentos" con Eduardo Coudet y se refirió al interés que mostró hace unas semanas el Inter de Porto Alegre, en contratar al 'Chacho'.



"A Coudet lo estamos disfrutando, y tanto nosotros como los hinchas estamos muy contentos con él. Después, lo que decida, será algo personal", opinó.



"'Chacho' (Coudet) me pide mucha intensidad, porque así jugamos nosotros, y yo lo escucho mucho al técnico", concluyó Zaracho.



Respecto al entrenamiento, los futbolistas académicos se movieron en la cancha auxiliar del Cilindro de Avellaneda, donde comenzaron con la tradicional entrada en calor, movilidad y trabajos con pelota.



Como actividad principal, el DT Coudet dispuso un ejercicio con bloques de fútbol y una práctica formal a puertas cerradas frente a un combinado de la cuarta división, en el que los titulares empataron 0 a 0.



De acuerdo a lo observado en la práctica, y teniendo en cuenta el cambio obligado de Alejandro Donatti por Leonardo Sigali, quien salió lesionado en el partido ante Boca en la Bombonera, Racing ya tiene los 11 para recibir a Banfield el próximo miércoles desde las 21.10, en el Cilindro, con arbitraje de Diego Abal y por la undécima fecha de la Superliga.



Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Alejandro Donatti, Alexis Soto; Marcelo Díaz; Walter Montoya, Matías Zaracho, Matías Rojas; Jonatan Cristaldo y Lisandro López saltarán a la cancha de no mediar inconvenientes.



El "Churry" Cristaldo, de buen partido ante el "xeneize", confirmó una vez más que hoy está por encima de Darío Cvitanich en la consideración del técnico.