“Diste lo mejor de vos para hacer felices a los demás”, el mensaje de la hermana de una joven fallecida en Chimbas

Durante la mañana del viernes 11 de diciembre dos mujeres que viajaban en moto por calle Necochea entre Oro y Muñoz. Por motivos que aún son materia de investigación, la conductora, perdió el control y junto a Mónica Carla Britos, de 30, cayeron a un zanjón.

Pocas horas después de este siniestro vial, murió Carla quien dejando una mezcla de dolor e incredulidad entre sus familiares que no podían comprender cómo una joven como ella podía morir tras una caída.

Poco después Dayana, una de las hermanas de Carla, contó cómo fue la vida de su hermana fallecida. En un extenso relato publicado en las redes sociales la chica que estudia enfermería contó que un día de 2009 perdió a su padre y fue su hermana Carla quien se decidió a ser el sostén de la familia con sólo 17 años.

Luego del dolor de la orfandad, la familia supo salir adelante y ambas hermanas se fueron a vivir juntas. Dayana relató que ya en su etapa de estudios Carla siempre la apoyó para que no se diera por vencida y hasta llegó a ayudarla con los resúmenes de los apuntes para ayudarla a estudiar.

En otro tramo de su relato la chica reconoce: "No sé cómo se sigue, aunque vos fuiste mi claro ejemplo de cómo salir adelante a pesar de cualquier cosa, pero eso nunca lo aprendí, porque te tenía a vos y pensé que te iba a tener para siempre, que íbamos a ser viejas y aún íbamos a seguir viviendo juntas".

Igualmente, antes de terminar con su reflexión se muestra esperanzada en que Carla y su padre fallecido ya se reencontraron y algún día ella podrá volver a ver a los seres que ama.

La carta

Recuerdo aquel 4 de julio de 2009 cuando falleció el papi y vos, con tan sólo 17 años dijiste "la mami no puede trabajar porque los tiene que cuidar a ustedes, voy a hacerlo yo", te cargaste la mochila más pesada sin dudarlo un segundo, dejaste de lado tu vida y tus sueños para que nosotros pudiéramos cumplir los nuestros. A pesar de que trabajabas, pudiste terminar la secundaria con el mejor promedio y sin aplazos, porque así sos vos, TAN CORRECTA. Seguiste siempre el camino del bien y nos repetiste hasta el cansancio que ese era el correcto. Me animaste a seguir cuando ya no podía más, cuando me sentía insegura por un parcial o final vos siempre me alentaste diciéndome que podía, que yo sabía y que lo iba a hacer bien.

Cuando nos fuimos a vivir solas pasamos tantos momentos lindos y tantos complicados, pero siempre con tu optimismo y tú confianza en Dios, diciéndome que todo se iba a arreglar y así era, siempre terminas teniendo la razón, cómo típica hermana mayor. Me ayudaste a resumir apuntes cuando no llegaba, te quedaste tantas veces en la madrugada estudiando conmigo para que yo no me durmiera, me esperaste con el almuerzo y con el mate tantas veces cuando llegaba de trabajar, me pediste tantas veces que saliéramos a correr y las pocas que fui me paraba a los minutos y vos gritándome "dale seguí que vos podés".

Y cada vez que hacías cualquiera de esas cosas, yo pensaba: "ojalá todos tengan una Carla Britos en sus vidas" y ahora yo ya no tengo y no sé cómo se sigue, aunque vos fuiste mi claro ejemplo de como salir adelante a pesar de cualquier cosa pero eso nunca lo aprendí, porque te tenía a vos y pensé que te iba a tener para siempre, que íbamos a ser viejas y aún íbamos a seguir viviendo juntas. Pero sé que todo eso no va a pasar y es tan injusto que le pase esto a una persona tan buena como vos, que nunca tuviste malas intenciones con nadie, que la luchaste siempre hasta el último minuto y que siempre diste lo mejor de vos para hacer felices a los demás. Me consuela saber que estás con el papi y me imagino reencontrandote con él, pidiéndote que le hagas masajes como antes y levantandote, diciéndote "hola mi flaca" y vos sonriendo como siempre. Espero tener las fuerzas para seguir adelante y que algún día no muy lejano puedas sentirte verdaderamente orgullosa de mí y cuando ese día llegue voy a mirar al cielo y te voy a decir "lo logré, lo logramos Carlita, tenías razón".