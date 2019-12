"El día que el plantel no me responda más analizaría mi salida", dijo Lavallén, DT de Colón

El técnico de Colón, de Santa Fe, Pablo Lavallén dijo esta noche que "el día que el plantel" no le responda más "analizaría" su salida, tras la derrota frente a Vélez (3-1), en Liniers, por la 15ta fecha de la Superliga.



"Este equipo me ha respondido, siempre. El día que el plantel no me responda más, uno ahí analizará la salida", refirió Lavallén cuando en rueda de prensa se le consultó sobre su futuro.



"Ya son varios partidos como visitante dónde planteamos diferentes esquemas, y hoy lo volvimos a hacer pero tampoco funcionó", indicó el ex técnico de San Martín de San Juan, en referencia a buscar mejorar el rendimiento del equipo que lleva 19 fecha sin poder ganar de visitante.



Un tema que alarma a la gente "sabalera" y por lo que el ex defensor de River, de 47 años, estimó que debe "encontrar la causa de por qué este equipo responde de local y de visitante no".



Respecto del dominio y la goleada sufrida ante Vélez, sostuvo que su equipo "No pudo mostrar consistencia a la hora de tener la pelota" y agregó: "Cuando logró encadenar seis pases se concretó el gol".



"Tenemos que seguir trabajando para mejorar. Hoy intentamos otra formación con un rival complicado y lamentablemente tuvimos el mismo resultado de siempre", prosiguió Lavallén, que concluyó aseverando que aún no habló "con los dirigentes de la pretemporada ni de refuerzos".