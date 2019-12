"El Gobierno está arrancando con el pie izquierdo", dijo titular de Carbap

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Matías de Velazco, dijo que el gobierno nacional "está arrancando con el pie izquierdo", al referirse a la decisión de aumentar los derechos de exportación a las exportaciones del sector rural y destacó que esas medidas "son desatinadas".



"Es una noticia que cayó muy mal en el campo, esto viene a bajarle los brazos al sector productivo; el Gobierno no cumple su palabra respecto a no tomar medidas sin consensuar a solo días de asumir", destacó de Velazco.



"Son medidas desatinadas, Argentina necesita sí o sí producir porque necesita dólares", expresó el dirigente ruralista, quién resaltó que "cayó muy mal esto, molesta, cae en un momento muy malo para el productor. El campo no está en un buen momento para que le sigan cargando sobre los hombros más presión tributaria".



De Velazco, en declaraciones a radio Mitre, sostuvo que el gobierno del presidente Alberto Fernández "está conformado por personas que pertenecieron a una gestión que tomó medidas enfrentadas al sector".



"Cuando Mauricio Macri implanta las retenciones había dejado parte de las retenciones en pesos, con la idea que al producirse iba disminuyendo el nivel de retenciones sobre el productor. Esto lo que hace es las actualiza y quedan en una forma que se actualiza permanentemente con el cambio del dólar. Claramente esto es un aumento de retenciones", expresó de Velazco,



Luego sostuvo que "el gobierno está arrancando con el pie izquierdo" porque "si necesitaban hacer esto tendrían que haberlo hablado antes, consensuado".



"El Estado siempre le pide al sector privado, en este caso al campo, que haga el esfuerzo porque está bien. El campo no está bien y hay otros sectores que están mucho mejor que el campo, por ejemplo el sector político o el Estado". concluyó.