"El problema es la recesión económica", asegura la gobernadora rionegrina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, aseguró hoy que "el problema que tenemos todos los argentinos, fundamentalmente, es la recesión, que no genera movimiento ni empleo", y que "la clave para salir adelante es la empresa privada, que se reactive la economía".



La mandataria rionegrina dijo en Bariloche que "en Río Negro se están aplicando las medidas tomadas a nivel nacional".



"El gobierno nacional propuso un trabajo federal con las provincias, y requirió que las provincias apliquen una serie de herramientas, entre otras, la suspensión del Pacto Fiscal que se había firmado con el gobierno anterior", aclaró Carreras.



Carreras manifestó que "en Río Negro la Declaración de Emergencia permitirá tomar las medidas necesarias en función de las que adopte la Nación, dado que no hay un plan económico ya cerrado, no hay medidas anticipadas, sino que se van conociendo día a día".



"No hay posibilidad de agregar nuevos impuestos", remarcó, y sostuvo que "lo que estamos haciendo en forma permanente es acompañar la producción, en función de la sustentabilidad de cada sector".



En este sentido, la mandataria rionegrina puntualizó que "el gobierno nacional nos pidió tener mucho cuidado con el desfinanciamiento del Estado, pero al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado con el sector productivo", afirmó.